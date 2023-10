Vortrag widmet sich Dampfloks der Bundesrepublik und der DDR

Im Rahmen der gegenwärtigen Sonderschau zu 153 Jahre Bahnknoten Aulendorf im dortigen Bürgermuseum bietet der langjährige Eisenbahn- und Dampflokfan Michael Haschek aus Bad Waldsee am 27. Oktober ab 19 Uhr aus seinem Archiv einen bebilderten Einblick in längst vergangene Epochen sowohl im Südwesten als auch in der DDR.

Bilder von Dampfloks zu sehen

Der Lichtbildvortrag gliedert sich gemäß einer Mitteilung Hascheks in zwei Teile: Zunächst sind Bilder des Dampfbetriebes der Deutschen Bundesbahn im Zeitraum von etwa 1972 bis 1976 zu sehen. Im zuletzt genannten Jahr wurden im Bereich der Bundesbahndirektion Stuttgart die letzten Dampflokomotiven aus dem Betrieb gezogen und ausgemustert. Der Bogen spannt sich über Aulendorf, Altshausen, Ulm, dem Schwarzwald um Horb und Freudenstadt über Miltenberg am Main bis nach Hof in Nordbayern.

An letztgenanntem Ort konnte der Referent im Jahr 1973 noch die bekannte Schnellzuglok der Baureihe 01 „auf die Platte bannen“ und im Nordschwarzwald waren noch die letzten Lokomotiven aus Beschaffungen der ehemals Königlich Preußischen Eisenbahn Verwaltung (KPEV) als Baureihen 038 (preuß. P8) und 78 (preuß. T18) unterwegs. Ansonsten dominierten die einstmals in großen Stückzahlen beschafften Güterzugloks der Baureihe 50, ab 1968 computergerecht als 050, 051, 052 und 053 bezeichnet.

Vielfältiger Dampfbetrieb in der DDR

Im zweiten Teil des Vortrags überschreitet der Referent die innerdeutsche Grenze und bietet einen Querschnitt des zwischen 1976 und 1988 im Bereich der Deutschen Reichsbahn der DDR im Gegensatz zum Westen im genannten Zeitraum noch bestehenden vielfältigen Dampfbetriebs. Dieser reichte vom Schnellzugverkehr zwischen Dresden und (Ost-)Berlin mit der auch als Modell bekannten Baureihe 01 und der Rekolok 01.5 über die schweren Tenderloks der Baureihe 95 (preuß. T20) im Thüringer Wald bis zu den Schmalspurbahnen im Harz und in Sachsen.

Bei der Deutschen Reichsbahn endete der reguläre Dampfbetrieb auf der Normalspur im Herbst 1988 mit der Abstellung der letzten Maschinen des Bahnbetriebswerkes Halberstadt im Harzvorland. Dagegen hat der Dampfbetrieb auf den sächsischen und den Harzer Schmalspurbahn die Wende bis heute überlebt. Der Vortrag beschränkt sich dennoch auf die Zeit bis zum Ende des regelspurigen Dampfbetriebs. Der Eintritt zum Vortrag ist frei.