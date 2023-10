Dass der Bahnhof in Aulendorf gründlich überholt werden soll, steht schon länger fest. Bis eine Rollstuhlfahrerin aber geschmeidig vom Bahnsteig in den Zug rollen kann, dauert es noch ein paar Jahre. 2029 soll alles fertig sein. Immerhin konnten die Mitglieder bei der letzten Gemeinderatssitzung in einem simulierten 3-D-Modell einen Vorgeschmack auf ihren zukünftigen Bahnhof bekommen.

Begonnen wird mit dem Bau 2026. Schritt für Schritt soll der Bahnhof barrierefrei werden ‐ und das bei laufendem Betrieb. Wie der Umbau genau abläuft, wohin Aufzüge kommen und wie hoch am Ende die Bahnsteige werden, erklärten Fabian Müller von DB Engineering & Consulting GmbH und Antonija Singe, Projektleiterin bei der Deutschen Bahn, bei der Sitzung. Die Ratsmitglieder löcherten sie im Anschluss mit Fragen. Fest steht ‐ es wurde rausgeholt, was technisch machbar ist.

Noch sieht es in der Unterführung eher zum Gruseln aus

Die Unterführung im Bahnhof Aulendorf könnte Schauplatz in einem Tatort sein. Graffiti an der Wand, dunkelbraune Kacheln links und rechts, eine Neonröhre taucht den Tunnel in grelles Licht. Nachts möchte dort niemand alleine durchlaufen. Das soll in Zukunft anders sein. Dann werden Leisten in modernem Mattgrün den unteren Teil der Wände zieren, die Wände selbst werden hell sein, das Licht freundlich bis in die Ecken ausstrahlen.

Aber schöne Farben hin oder her, entscheidend ist beim zukünftigen Bahnhof eines: Er soll barrierefrei sein. Aktuell müssen Menschen mit Rollstuhl mit einer Hilfsperson und viel eingerechnetem Zeitpuffer über einen speziellen Übergang zum Gleis kommen. Praktisch ist das nicht. Auch beim Ein- und Aussteigen aus den Zügen muss man jetzt noch eine Lücke von gut 20 Zentimetern überwinden.

3-D-Simulation gewährt fantastische Einblicke

Müller zoomt den Bahnhof im digitalen 3-D-Bild an der Wand des Ratssaals aus Vogelperspektive heran. Auf den Gleisen sind Wetterschutzhäuschen und Bänke im Außenbereich der Gleise zu sehen. „Werden diese aus Metall sein“, kommt die Frage aus dem Gremium. „Im Sommer kann man auf den Metallbänken sonst gut Würstchen brutzeln.“

Müller entkräftet diese Sorge. Die Bänke werden zwar aus Metall, aber beschichtet sein. Die Simulation taucht in die Unterführung von Bahnsteig 3 ab. Die jetzt noch im 70er-Jahre-Braun gekachelten Wände werden hell, die Leisten mattgrün. Die Farbe ist kein Zufall. Ein Spezialist schaute sich im Auftrag der Stadt die Umgebung an und stellte fest: Grün passt gut zu Aulendorf.

Aulendorf als ehemals finanzgebeutelte Stadt muss die Kosten im Blick haben. Man rechne mit 80 Euro pro Einwohner, so Antonija Singe, die das Projekt von Anfang an begleitete. Was ursprünglich zwei einzelne Projekte waren ‐ Modernisierung des Bahnhofsgebäudes und Umbau von Bahnsteigen und Unterführung ‐ soll jetzt zu einem werden. Aktuell gebe es noch Gespräche zwischen Bund und Bahn. Im Frühjahr 2024 rechne die Bahn mit konkreten Zahlen, wie hoch die Finanzierung durch den Bund im Zuge der „Zukunftsbahnhöfe“ sei. Dann könne man in Aulendorf loslegen, so Singe.

Bahnsteighöhe wurde in Aulendorf diskutiert

Die Barrierefreiheit soll nicht nur ein reines Marketing-Aushängeschild sein. Kritische Fragen aus der Runde zeigen die Sorgen der Mitglieder. Aktuell ist geplant, die Bahnsteigkante für die Regional- und Nahverkehrszüge anzuheben. Vorgeschrieben sind hier 55 Zentimeter. Fernzüge haben eine andere Einstiegshöhe der Türen und brauchen 76 Zentimeter hohe Bahnsteige. In Aulendorf werden alle Bahnsteige auf 55 Zentimeter angepasst. Warum man nicht direkt ein Gleis für Fernzüge anpasse, so eine Frage aus dem Gremium. „Weil es in Aulendorf kein Gleis geben wird, an dem ausschließlich Fernzüge halten werden“, so die Antwort von Sing. Und weil man erfahrungsgemäß mit einem Rollstuhl leichter aus einem höher liegenden Zug auf den Bahnsteig komme als umgekehrt.

Nicht nur sind die Stufen zum Einsteigen bei manchen Zügen hoch, auch die Lücke zwischen Bahnsteigkante und Zug macht es selbst für Menschen ohne Einschränkung zu einer kleinen Herausforderung. Das soll mit den angepassten Bahnsteigen in Aulendorf in Zukunft besser werden. (Foto: Dorothee Kammel )

Zurzeit können moderne ICEs dort wegen der geringen Bahnsteighöhe gar nicht halten. Ältere Fernzüge wie ICs hielten bis Mitte 2023 noch am Knotenpunkt Aulendorf, weil sie genügend Stufen bis zur Bahnsteigkante ausfahren konnten. Bei den neuesten Schnellzügen fehlt diese letzte Trittstufe, die Differenz zu den „alten“ Bahnsteigen ist zu hoch und weil der ICE seit Juni 2023 erstmalig in Ravensburg hält (SZ berichtete), ist der Stop für Aulendorf ganz entfallen. Andere Bahnhöfe würden mit Provisorien für eine Bahnsteiganpassung arbeiten, um weiterhin einen Halt der modernen Schnellzüge zu ermöglichen, so Joachim Barth, Landesvorsitzender des Fahrgastverbands PRO BAHN. In Aulendorf ist dies nicht der Fall.

Auch die Fahrradrinne soll benutzerfreundlicher werden. In Aulendorf versucht man das Maximale aus den gegebenen Möglichkeiten herauszuholen. (Foto: Dorothee Kammel )

Mit der Modernisierung des Bahnhofs werde der Halt von ICEs, technisch gesehen, möglich sein, wenn auch nicht barrierefrei. Damit eine spätere Angleichung der Bahnsteigkante auf 76 Zentimeter möglich ist, wurde vorgesorgt. Dächer und auch Uhren finden sich in der Planung bereits in luftiger Höhe. Oder, wie es im Bahnjargon heißt: der nötigen Kopffreiheit von mindestens 2,70 Meter. Warum die Uhren? „Damit sich niemand dranhängen kann“, so Sing.

Rampen sind aus Platzgründen nicht möglich

Auch ein Snack- und Ticketautomat ist im Simulationsmodell zu sehen. Die Simulation segelt wieder nach oben. Man sieht, wo ein Wertstoffhof entstehen wird, die Fahrradabstellplätze sollen bleiben, das Gleis 1a werde in Zukunft 101 heißen. „Wie sollen Menschen mit Fahrrad und größeren Gepäcktaschen die schmalen Radrinnen hochkommen?“, heißt eine weitere Frage aus dem Gremium. Auch die Aufzüge seien sehr knapp bemessen. Die finanziellen Mittel seien begrenzt, betont Sing. So werden die Aufzüge „nur“ Standardmaße haben.

Wir haben mit Müh und Not den Aufzug reinbekommen, so die Projektleiterin.

Auch Rampen, die das Umsteigen mit dem Rad von einem Gleis zum nächsten beschleunigen könnten, anstatt auf Aufzüge zu warten, bräuchten viel Platz. Platz, den es in Aulendorf laut den Planern nicht hinreichend gebe. Für die Fahrradrinne sollen die Handläufe so eng wie möglich an der Wand befestigt werden, so hole man das Maximale an Platz für Räder mit Gepäck heraus.

„Und was ist mit Solar?“, möchte Stadtrat Martin Waibel (BUS) wissen. Mit einem Klick stellt Fabian Müller die Lichtverhältnisse im Simulationsmodell auf 14.15 Uhr ein. Jetzt sieht man, wie sich Schatten und Sonneneinstrahlung um die Mittagszeit auswirken. Das Dach des kleinen Nebengebäudes sei für Solar im Gespräch, so Sing. Das sei wenig, findet Waibel. Solaranlagen auf Bahnhöfen seien sehr schwierig, erklärt die Projektleiterin. Würde der Strom woanders eingespeist, lohne es sich finanziell nicht für die Bahn. Erhalte das Nebengebäude Photovoltaik, würde es für den Verbrauch im Empfangsgebäude reichen. „Wir sind dran“, betont sie.

Zeitplan steht ‐ Aulendorfer brauchen aber Geduld

Der Zeitplan wurde bereits einmal verschoben. Bei März 2026 als Baubeginn hält man aber fest. Das Ganze werde während des laufenden Betriebs passieren, was natürlich hier und da zu mehr Gedränge führen könne, aber, so Sing: „Alle Treppen bleiben offen.“ Mit Bahnsteig 3 soll im Juli 2027 begonnen werden, der letzte Bahnsteig, 101, soll bis März 2029 angepasst sein.

Nach der Präsentation steht fest: Einen Bahnhof „de luxe“ wird es auch in Zukunft nicht für Aulendorf geben. Mehr Komfort, vor allem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, aber schon. Und dass Stadt und Planer der Bahn hier das Mögliche herausgeholt haben, wird bei diesem Vortrag ebenfalls deutlich.