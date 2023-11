Von Kälberhaltung über Antibiotika bis zu Fütterungsstrategien

Unter dem Motto „Kälberhaltung, Arzneimitteleinsatz, Klimawandel - Wie können milchviehhaltende Betriebe mit diesen Herausforderungen umgehen?“ findet die diesjährige Aulendorfer Wintertagung - erstmalig als Hybrid-Veranstaltung - am Freitag, 8. Dezember, statt.

Im Rahmen der Wintertagung sollen die Themen Kälberhaltung, Tierarzneimitteleinsatz, Klimawandelanpassung als auch die Digitalisierung aufgegriffen werden, um aufzuzeigen welche Herausforderungen aber auch Chancen gesehen werden und wie die Betriebe damit umgehen und diese für sich nutzen können. So wurde beispielsweise die EFSA als Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit beauftragt ein Gutachten zu erstellen, in dem Verbesserungsvorschläge für verschiedene Bereiche der Tierhaltung aufgezeigt werden. Einer dieser Bereiche ist die Kälberhaltung. Joschko Luib, Referent für Kälberhaltung am Landwirtschaftlichen Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg Aulendorf (LAZBW), wird die Ergebnisse dieses Gutachtens vorstellen.

Seit Beginn dieses Jahres sind auch die milchviehhalten Betriebe verpflichtet die Antibiotikabehandlungen und Tierbewegungen in der staatlichen Antibiotika-Datenbank (TAM) zu melden. Wie sich die Nutzung in den ersten Monaten gestaltete, darüber referiert Hans-Jürgen Seeger vom Rindergesundheitsdienst Aulendorf (RGD). Ergänzt werden die Ausführungen von einem Beitrag von Tanja Weber vom Eutergesundheitsdienst Aulendorf und Aaron Albinger aus Winterreute (Landkreis Biberach).

Der Klimawandel und damit die globale Erwärmung hat die Gesellschaft eingeholt, unter anderem hat Baden-Württemberg das Ziel ausgerufen bereits im Jahr 2030 die Klimaneutralität zu erreichen. In der Diskussion um die Erreichung dieses Zieles ist die Landwirtschaft ein Teil der Lösung oder kann ihren Teil zur Lösung beitragen. Elisabeth Gerster vom LAZBW hat hierzu im Rahmen eines Projektes verschiedene Fütterungsstrategien auf den Prüfstand gestellt und hinsichtlich der Methanabgabe durch die Milchkühe bewertet und verglichen.

Bei allen Herausforderungen, mit denen sich die landwirtschaftlichen Betriebe aktuell konfrontiert sehen, bieten Fortschritt und Entwicklung allgemein auch neue Chancen. Hiervon können auch tierhaltende und vor allem milchviehhaltende Betriebe profitieren. Hier bietet die Digitalisierung neue Möglichkeiten. Welchen Mehrwert diese digitalen Systeme für die Milchviehhalterinnen und die Milchviehhalter haben können, darüber referiert Hansjörg Nußbaum vom LAZBW, der die ersten Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Digitaler Modellbetrieb“ präsentiert.

Da die 61. Aulendorfer Wintertagung als Hybridveranstaltung angeboten wird, besteht prinzipiell die Möglichkeit der Teilnahme in Präsenz oder online. Anmeldefrist für eine Teilnahme vor Ort ist bis spätestens 1. Dezember und für eine Online-Teilnahme bis 5. Dezember über