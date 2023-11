In eine wilde Rangelei sind am Sonntag um drei Uhr nachts gleich mehrere Menschen in der Bachstraße in Aulendorf involviert gewesen. Den genaueren Tathergang ermittelt die Polizei Altshausen noch.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Nach einem verbalen Streit kam ein Regenschirm als „Waffe“ zum Einsatz. Eine 34-Jährige hat einen 16-jährigen damit geschlagen. Die Situation spitze sich daraufhin zu. Der 16-Jährige hat sich laut Polizeibericht mit einem Faustschlag ins Gesicht gewehrt. Und eine 27-Jährige, die die Auseinandersetzung schlichten wollte, erhielt im weiteren Verlauf von einer 39-Jährigen einen Kopfstoß. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten. Die Beteiligten waren allenfalls leicht verletzt, wie eine SZ-Nachfrage bei der Polizei ergeben hat.

Wie genau sich die Tat abgespielt hat, wird derzeit vom Polizeiposten Altshausen ermittelt. Bekannt ist hingegen, dass die Beteiligten teils stark betrunken waren - sogar mit rund vier Promille.