Vhs Oberschwaben veröffentlicht neues Herbst– und Winterprogramm

Mit dem Schwerpunktthema „Regional = genial“ sowie neuen und bewährten Angeboten ist das neue Programm der Vhs Oberschwaben für das am 11. September beginnende Herbst– und Wintersemester 2023/2024 veröffentlicht worden. Es ist als Blätterkatalog auf der Homepage verlinkt, der Flyer und die Programmhefte werden an den bekannten Auslagestellen verteilt.

Wie aus der Pressemitteilung der Vhs hervorgeht, sind Anmeldungen ab sofort online rund um die Uhr möglich, telefonisch oder persönlich in der Hauptgeschäftsstelle in Aulendorf oder der TbG in Bad Saulgau zu den jeweiligen Öffnungszeiten.

Firmen– und Werksführungen in der Region

Den Blick in die Region werfe das Programm mit Firmen– und Werksführungen sowie Exkursionen in die Natur. So gebe es die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Firmen Carthago in Aulendorf und der Konrad Baur GmbH in Bad Schussenried zu blicken, oder die Mooraufbereitung in den Kurbetrieben in Bad Buchau zu beobachten.

Eine begleitete Radtour führe zu „Wiesen — Weiden — Wasserbüffel“ im Torfwerk, zwei Waldbesuche werden von Forst BW zu den Themen „Holzhausparadox — Baum ab… nein danke!?“ und „Jagd — kulinarischer Genuss aus heimischen Wäldern“ angeboten. Dem Pilgern widme sich eine dreiteilige Seminarrehe mit dem Titel „Jakobsweg — Vorbereitung und Wanderung“.

Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema

Nachhaltigkeit sei Thema bei Hofbesichtigungen in Lampertsweiler und Ummendorf und beim Besuch der Bioenergie Oberland GmbH. Zwei Programmhöhepunkte seien zudem die Filmvorführung „Jüdisches Leben am Federsee — eine Spurensuche“ in Bad Schussenried und der Vortrag „Von den Alemannen, Habsburg, Vorderösterreich bis Württemberg“ des Autors Dieter Mutard in Aulendorf.

Neu im Bereich Gesundheit sind laut Pressemitteilung unter anderem das Seminar „Atem — das A und O des Lebens“, die „Fantasiereisen mit Klang“ sowie „Erfahrungen mit Klangschalen“ und Jin Shin Jyutsu speziell für Frauen in den Wechseljahren. Im Bereich Fitness gebe es ein neues Tabata–Angebot für Jugendliche. Daneben seien bewährte Kurse in allen Fachbereichen und an allen Standorten, also Altshausen, Aulendorf, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried, im Programm.

Infos und Anmeldung: www.vhs-oberschwaben.de; Tel. 07525/9239340. Während der Sommerferien ist die Geschäftsstelle in Aulendorf vormittags von 9 bis 12 Uhr geöffnet, die TbG in Bad Saulgau: Mo. bis Fr., 9 bis 12.30 und 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr; Tel. 07581/20090.