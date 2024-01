„Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft“. Das Tucholskyzitat ist das Motto für eine Veranstaltung am Freitag, 2. Februar, um 18 Uhr vor dem Schlossportal in Aulendorf (Hauptstraße 35). Die privat initiierte Versammlung tritt für Demokratie und gegen Antisemitismus, Hass und Fremdenfeindlichkeit ein. Es wird Wortbeiträge geben, wie die Veranstalter mitteilen. Auch ausgesuchte Artikelauszüge des Grundrechts werden szenisch vorgetragen.

„Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Demokratie muss auch etwas aushalten, insbesondere Meinungen und Kritik. Aber: eine demokratische Gesellschaft muss auch laut und wehrhaft sein und gegen das aufbegehren, was den Grundkonsens nicht nur stören, sondern sogar zerstören will“, so die Organisatoren um den Aulendorfer Joachim Marcel Stehle.

In den letzten Wochen seien vermehrt Angriffe auf demokratische Werte erkennbar geworden, wie es sie so schon länger nicht mehr gegeben habe. Dem müsse entgegenhalten werden. Auch in Aulendorf solle Demokratie lebendig und vernehmbar sein, damit niemand sagen könne, es nicht gehört zu haben, so die Initiatoren.