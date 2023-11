Eigentlich zeichnet Matthias Ose am liebsten Karikaturen. Andere ein wenig aufs Korn zu nehmen, gefällt dem Künstler aus Bayreuth. Doch er kann auch handzahm sein und Prachtbauten oder mittelalterliche Schlösser filigran zeichnen.

„Manchmal fahre ich durch Städte und denke, das kommt mir aber bekannt vor“, erzählt er, „und dann merke ich, dass es ein Gebäude ist, das ich einmal als Auftrag gemalt habe.“ Das Gleiche würde er vermutlich bei einem Besuch in Aulendorf denken. Die Stadt selbst kennt er nicht persönlich, die Gemäuer des Schlosses dafür ziemlich gut. Das Aulendorfer Schloss auf den Weihnachtskugeln, die dieses Jahr wieder verkauft werden, hat er gemalt.

Aulendorf hatte letztes Jahr zum ersten Mal den Test gemacht und 120 große Weihnachtskugeln in Gold und Rot mit dem Aulendorfer Wahrzeichen verkauft.

Die waren sofort ausverkauft“, erzählt Sabine Johler, Tourismusbeauftragte der Stadt.

Dieses Jahr stockte Aulendorf die Bestellung auf und ließ mehr als 400 Kugeln der Sonderedition produzieren. Die Farbpalette wurde erweitert und zu Rot und Gold kommt ein zartes Blau und Silber dazu.

Der Gebäudecharakter ist entscheidend

Künstler Matthias Ose durfte auch dieses Mal wieder kreativ werden. Er wählte einen etwas anderen Winkel des Schlosses und zeichnete die angrenzende Sankt Martin Kirche dazu. Für den ersten Wurf greift er am liebsten zu Papier und Bleistift. Wenn die Entscheider bei der Stadt mit seiner Idee zufrieden sind, koloriert er das Motiv mit Tusche und Aquarell nach. „Der Charakter des Gebäudes ist wichtig“, erzählt er. Dazu wägt er beim Zeichnen ab, welches Detail hinein muss und welches verzichtbar ist. „Das Motiv muss im Wesentlichen erkennbar sein.“

Die filigranen Glaskugeln sind handgeblasen. Das passiert in der Produktion in Polen. Dort wird das Aulendorfer Stadtmotiv auch auf den Weihnachtsschmuck gedruckt. Ein kleines „Hütchen“ oben an die Spitze der Kugel zum Aufhängen am Baum, ein wenig Glitter oder Kunstschnee von Hand über die Kugel streuen und fertig ist das Unikat.

Verkauf in Aulendorf hat begonnen

Der Verkauf des Weihnachtsschmucks in Blau, Gold, Rot und Silber hat begonnen, die Kugeln kosten 14,95 Euro das Stück. Der Vorrat sollte dieses Jahr für alle reichen. Und wer keine lupenreine Kugel ohne Makel erwischt, hat immer noch die Option auf eine Zweiter Wahl. Diese wäre dann sogar ein wenig günstiger. Zu kaufen gibt es sie in der Aulendorfer Touristeninfo, oder online unter www.aulendorf.de.