Das kleine Einmaleins hat die Aulendorfer Mitglieder bei der jüngsten Gemeinderatssitzung Zeit und Nerven gekostet. Die im Bau befindliche Grundschule braucht neue Fenster, die aus Holz und Aluminium sein sollen. Ein geprüftes Angebot einer Baufirma aus Essen lag vor. Trotzdem lief die Abstimmung über die Vergabe holprig ab.

Grund waren die Achterbahnfahrten der Preise für Glas, Metall und Holz der vergangenen Jahre. Waren die Preise 2022 deutlich gestiegen, so sind sie aktuell wieder am Sinken. Neu ausschreiben und eventuell Zeit verlieren oder wie geplant weitermachen? Im Gemeinderat wurde darüber emotional diskutiert.

Preisschwankungen erschweren die Planung für Aulendorf

Eigentlich schien alles recht klar. 2022 wurden die Kosten für neue Fenster und Sonnenschutz der geplanten Grundschule berechnet. Das Ergebnis: Rund 570.000 Euro sollte das Ganze kosten. Das war im März 2022. September 2023 wurde öffentlich ausgeschrieben und nach Prüfung eines Architekten machte eine Essener Firma das Rennen.

Die Firma Müller aus dem Ruhrgebiet hatte mit rund 700.00 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben, lag dennoch über der errechneten Summe aus dem Jahr 2022. Die zirka 135.000 Euro Differenz sorgten im Gremium für reichlich Diskussionen.

Liegt ein Angebot 20 bis 25 Prozent über der ursprünglichen Berechnung, darf die Ausschreibung aus vertraglicher Sicht aufgehoben werden. Nimmt man die Rechnung von 2022 als Maßstab, liegt das Ergebnis aus Essen mit fast 24 Prozent darüber. Da sich die Preise in der Zwischenzeit aber wieder verändert hatten, war der Preis von März 2022 hinfällig.

Der aktuelle Marktpreis ist entscheidend und der lag inzwischen bei fast 690.000 Euro. Die Differenz zum Essener Angebot war somit merklich geschrumpft, eine rechtliche Aufhebung dadurch nicht mehr haltbar. Das Hin- und Her der Preise sorgte in der Runde kurzzeitig für Verwirrung.

Neu ausschreiben oder absegnen?

Man solle auf jeden Fall neu ausschreiben, wenn dies rechtlich möglich sei, so Kurt Harsch (CDU). Sein Kollege Stefan Maucher war der gleichen Meinung. Gegenwind bekamen sie von Vertretern des BUS, dem Bündnis für Umwelt und Soziales. Martin Waibel war klar gegen eine erneute Ausschreibung und erfahrungsgemäße Verzögerung, die immer zu Mehrkosten führe.

Der Einwand, die Firma sei mit einem Standort in Essen zu weit weg, wurde von Günter Blaser entkräftet. Man werde mit einer Firmenniederlassung in Freiburg arbeiten, so der stellvertretende Bauamtsleiter. Am Ende stimmte die Mehrheit dafür, den Auftrag an die Firma in Essen zu vergeben. Es kann also wie geplant weitergehen.