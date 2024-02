Ein verdächtiger Gegenstand hat am Montagmittag gegen 12 Uhr für die komplette Sperrung des Bahnhofes Aulendorf gesorgt. Für rund eine Stunde konnte kein Zug den Bahnhof anfahren. Der Zugverkehr kam zum Erliegen, das Gelände wurde abgesperrt.

Ein Unbekannter hatte einen verdächtigen Gegenstand an eine Mauer des Bahnhofes geklebt. „Es hat sich um einen ähnlichen Gegenstand gehandelt, wie der, der am Freitag am Inselbahnhof in Lindau entdeckt wurde“, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei in Konstanz. Dort wurde sofort ein Großeinsatz auslöst, bei dem auch ein Sprengstoffkommando vor Ort war. Stundenlang für in Lindau kein einziger Zug. Die Umgebung war großräumig abgesperrt.

Schnelle Entwarnung

Ganz so dramatisch sei der Einsatz in Aulendorf nicht verlaufen, so der Polizeisprecher. Die Streifenpolizisten, die als erste in Aulendorf am Bahnhof eintrafen, haben schnell Entwarnungen geben können, sodass der Bahnverkehr nach etwa einer Stunde wieder anlief.

Anders als in Lindau gebe es in Aulendorf, aber keine Hinweise auf den möglichen Täter. „Ein Tatverdächtiger wurde vor Ort nicht angetroffen“, so der Sprecher der Polizei. Der Bahnhof sei zudem auch nicht videoüberwacht.

Worum es sich bei dem Gegenstand, der mit sogenanntem Panzertape an der Mauer angeklebt war, genau handelt, sei derzeit noch Teil der Ermittlungen.