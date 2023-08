Absolute Urlaubsstimmung haben die Aulendorfer und Gäste des Schlossfestes am vergangenen Wochenende in der Schlossstadt erlebt. Die lauwarmen Nächte wurden bei Musik, Tanz und Kulinarik kurzerhand zum Tag gemacht. Ein Rückblick auf zwei gelungene Tage in Aulendorf.

Kurze Hose, T–Shirt und Sommerkleid: Bei Temperaturen um die 20 Grad lauschten die Aulendorfer nach Mitternacht noch den Klängen der Bands und DJs und waren sich einig, dass dieser Mix aus Schlossfest und Sommerwetter für äußerst gute Laune sorgte. Und diese Urlaubsstimmung schlägt sich auch bei der Bilanz von Polizei und DRK nieder, denn die fällt erfreulich ruhig aus.

Das sagt die Polizei zum Schlossfest

„Unterm Strich war es friedlich“, erklärt Polizeisprecherin Daniela Baier. Lediglich zwei Beleidigungen trüben die ansonsten positive Polizeiarbeit. Dabei wurden Polizisten und Mitarbeiter des Rettungsdienst übelst beschimpft. Die Folge: Strafanzeigen. Ein Festgast wurde außerdem mit einer kleinen Menge Marihuana erwischt. Um zwei Betrunkene mussten sich die Beamten ebenso kümmern wie um „mehrere vermisste Kinder, die von ihren Eltern aus den Augen verloren wurden“, wie Baier schildert. Gleichwohl konnte die Polizei die Kinder in allen Fällen zu ihren Erziehungsberechtigten zurückbringen.

So kommentiert das DRK die Feier

Der Aulendorfer DRK–Ortsverein blickt ebenfalls zufrieden auf die zwei Festtage zurück, wie Bereitschaftsleiter Martin Schuster berichtet: „Wir hatten schon ein bisschen was zu tun, aber generell war es ruhig. Da gab es schon ganz andere Jahre.“ So kümmerten sich die Ehrenamtlichen vornehmlich um Wehwehchen wie Mückenstiche oder umsorgten Festbesucher, die zu tief ins Glas geschaut hatten. Nur wenige Patienten suchten die DRK–Helfer aufgrund der Hitze auf. „Da hätten wir eigentlich gedacht, dass wir mehr zu tun haben werden. Da war es aber nicht so schlimm“, so Schuster.

Und so ließen es sich die Besucher bei kühlen Getränken und großer Essensauswahl gut gehen. Auf wenigen Quadratmetern rund um das Schloss sorgten gleich mehrere Bands auf verschiedenen Bühnen und DJs für musikalische Vielfalt.

Die Schlossfestplanerin ist auch zufrieden

„Es war einfach super“, zeigt sich auch Aulendorfs Kämmerin und Schlossfestplanerin Silke Johler zufrieden mit dem Festgeschehen. Lediglich für die Flohmarktbetreiber und -besucher sei die Sommerhitze „etwas zäh“ gewesen. Für die abendlichen Festgänger war es dann aber ein Genuss.

Das war schon optimal mit den lauen Sommerabenden, so Johler.

Und so profitierten auch die Vereine und die Imbissbetreiber vom Schlossfest. Die langen Schlangen deuteten bereits am Samstagabend auf gutes Geschäft hin. Wie Johler aus ersten Rücksprachen mit den Betreibern erfahren hat, musste der Warenbestand am Sonntag nochmals aufgefüllt werden, weil die Nachfrage eben so hoch war.

Die neue Fahrradabstellanlage bezeichnet Johler als Erfolg („Das wurde sehr gut angenommen“) und auch die neuen Wimpel, die als Dekoration aufgehängt wurden, fanden viel Zuspruch. Nicht zuletzt wurde das Lagerleben des „Soldaten– und Bauerntrosses zu Saulgau“ von etlichen Festgästen bestaunt. Daher möchte Johler dieses Angebot im nächsten Jahr gerne weiter ausgebaut sehen.