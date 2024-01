Im Juni stehen Kommunalwahlen an, bei der sich auch die AfD, die vom Verfassungsschutz beobachtet und in Teilen als gesichert rechtsextremistisch bewertet wird, im Kreis Ravensburg positionieren wird. Als eines der Streitthemen in der Gesellschaft gilt die Migration. Bürgermeister Matthias Burth erklärt im großen Jahresinterview mit Karin Kiesel, wie die Unterbringung der ankommenden Menschen zu bewältigen ist und wie er dazu steht, dass künftig eventuell AfD-Räte in den Gemeinderat einziehen könnten. Auch auf die Bürgermeisterwahl im Juli geht er ein.

Herr Burth, die hohen Flüchtlingszahlen beschäftigen die Bürger bundesweit. Verstärkt ist ein gespaltenes Stimmungsbild in der Gesellschaft zu beobachten. Wie nehmen Sie die Situation in Aulendorf wahr?

Die Stimmungslage ist wie in anderen Kommunen auch: kritisch. Gegenüber den Jahren 2015 und 2016, als viele Menschen aus Syrien zu uns kamen, stelle ich eine deutliche Veränderung fest. Damals wurde ich recht selten auf das Thema angesprochen. Jetzt erhalte ich häufig sehr klare Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern, dass sie die aktuelle Situation so nicht mehr mittragen wollen. Es ist eine Überforderung der Gesellschaft eingetreten, die sich beispielsweise am mangelnden Wohnraum entlädt, der für alle Menschen knapp ist.

Hinzu kommt, dass die ankommenden Menschen auch sinnvoll betreut werden müssen, damit eine Integration gelingen kann. Daran führt kein Weg vorbei. Hier sind wie beim Wohnraum die Kapazitätsgrenzen der Kommunen erreicht. Die VHS Aulendorf bietet derzeit mit großem Aufwand vier Integrationskurse an, mehr ist räumlich und personell nicht mehr zu leisten. Auch in Kindergärten können wir keine weiteren Plätze mehr anbieten und in den Schulen bekomme ich die Rückmeldung, dass keine weiteren Vorbereitungsklassen mehr gebildet werden können, weil sämtliche Kapazitäten ausgeschöpft sind.

Wie viele Flüchtlinge leben aktuell in der Stadt?

Zum Stand 30. November wurden uns 196 Menschen aus der Ukraine auf unsere Aufnahmequote angerechnet. Gemäß der Aufnahmequote des Landkreises wäre unser Anteil bei 132 gelegen. Wir sind also mit 64 im Plus. Auf der anderen Seite wurden uns 136 Asylbewerber aus anderen Ländern angerechnet, hier sollten es 176 sein. Also ein Minus von 40. In Summe haben wir 24 Menschen mehr aufgenommen, als es die Quote für Aulendorf vorgesehen hatte. Das ist nur mit dem Container-Standort des Landkreises im Spitalweg und der Anmietung des Vita-Hotels durch die Stadt gelungen.

Das Landratsamt rechnet die Personen, die länger als sechs Jahre in Aulendorf wohnen, nicht mehr dazu. Die tatsächlichen Unterbringungszahlen sind höher. Gemäß der Aufnahme-Prognose des Landkreises für das Jahr 2024 werden wir bald wieder ins Minus kommen. Die Frage, die sich viele Kommunen daher stellen, ist: Wie soll das weitergehen? Das kann kein dauerhafter Zustand sein.

Wie kann der Stadt eine weitere Unterbringung konkret gelingen?

Unsere Kapazitätsgrenze ist erreicht. Eine Belegung von Hallen möchte ich unbedingt vermeiden und Schulen oder Vereinen nach den Coronajahren keine weiteren Einschränkungen mehr zumuten. Zudem sind Sporthallen wiederum Orte der Integration, denn in Vereinen kommen Menschen miteinander in Kontakt. Die Stadt hat das leerstehende Marland-Gebäude gekauft und die Sanierung wird noch im Januar fertig sein. Dieses Gebäude haben wir quasi als Reserve, die künftige Nutzung ist noch offen. Im Haushalt wollen wir in der Finanzplanung für 2024 und 2025 dem Gemeinderat jeweils eine Million Euro für Wohnraum vorschlagen. Das bezieht sich nicht nur auf Flüchtlingsunterkünfte, sondern auf Wohnraum für alle.

Was erhoffen Sie sich in der Flüchtlingsdebatte von der Politik?

Es braucht neben dem Asylrecht ein modernes Zuwanderungsgesetz, damit die Unzufriedenheit in der Bevölkerung über den ungesteuerten Zuzug abnimmt. Zudem müssen die Verfahren schneller gehen und es sollten die finanziellen Anreize begrenzt und in Sachleistungen umgewandelt werden. Straffällige Zugewanderte haben ihr Gastrecht verwirkt, auch hier sollten striktere Regeln gelten. Wichtig ist auch, dass die Aufnahme in den Arbeitsmarkt schneller gelingt. Es gibt viele gut ausgebildete Fachkräfte, die oft aber nicht arbeiten dürfen. Das kann nicht sein.

Man kann viel über die derzeitige Lage schimpfen, wichtig ist ein gutes Miteinander und dass die Integration geleistet werden kann. Bislang hat das in Aulendorf gut geklappt und mir liegt viel daran, dass das weiterhin so bleibt. Dazu braucht es aber ein Einsehen, dass die Kommunen ihr Limit erreicht haben. Froh bin ich beispielsweise, dass der Gemeinderat eine Alltagshelferin bewilligt hat, die sich mit einer 50-Prozent-Stelle im Vita-Hotel um die ukrainischen Menschen kümmert. Da sie selbst aus der Ukraine stammt und sehr gut Deutsch spricht, ist das eine tolle Sache.

Wechseln wir zu den Kommunalwahlen im Juni. Was wünschen Sie sich für die Zusammenstellung des künftigen Gemeinderats?

Ich wünsche mir eine hohe Wahlbeteiligung und dass die Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Zudem hoffe ich, dass alle Parteien genügend Kandidaten für ihre Listen finden. Ich bin überzeugt, dass wir im künftigen Gemeinderat weiterhin sachlich und gut zusammenarbeiten werden.

Die AfD will im Kreis Ravensburg mehrere Kandidatenlisten aufstellen. Wie würden Sie es bewerten, sollte die AfD in den Gemeinderat einziehen?

Kommunalpolitik sollte grundsätzlich frei von parteiideologischem Verhalten sein. Abstimmungen müssen sich an der Sache orientieren und Kommunalpolitiker müssen sich daran messen lassen, dass auf örtlicher Ebene gute Entscheidungen zum Wohl aller Bürger und der Stadt getroffen werden. Würde man sagen, mit einem AfD-Mitglied würde man aus Prinzip nie einer Meinung sein oder eine Zustimmung verweigern, egal um welches Thema es geht, würde das auf lokaler Ebene zum Stillstand führen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass in Diskussionen klare Linien gesetzt werden und kein Raum für populistische Forderungen gewährt wird. Das gilt insbesondere bei der Migrationspolitik.

Sie wollen erstmals für den Kreistag kandidieren und sich für ein gutes ÖPNV-Konzept starkmachen. Was wären Ansätze für Aulendorf?

Es gibt im Landkreis ein Konzept, von dem mittlerweile einiges umgesetzt wurde. Hier muss man diskutieren, welche Schritte als nächstes sinnvoll sind. Eine Mobilitätswende klingt immer toll, ist aber im ländlichen Raum schwierig umzusetzen und kostet sehr viel Geld. Das Geld muss irgendwo herkommen. Wird aber die Kreisumlage erhöht, sind die Klagen wiederum hoch. Für Aulendorf sind im bisherigen Konzept nicht viele Bausteine drin, allerdings steht Aulendorf mit dem Knotenbahnhof durch einen Halbstundentakt der Bahn nach Ravensburg, Friedrichshafen oder Ulm schon sehr gut da. Nötig wäre es, die Schulbuslinien aus den Ortsteilen und den umliegenden Gemeinden in die Kernstadt zu verbessern. Auch die Schulen sind hier gefragt: Müssen alle zur selben Uhrzeit mit der ersten Stunde starten? Hier könnten sich Änderungen positiv auf den Schulbusverkehr auswirken.

Kommen wir noch zur Bürgermeisterwahl: Gibt es einen konkreten Termin? Wie soll Ihr Wahlkampf aussehen und haben Sie von Gegenkandidaten gehört?

Als Termin wurde vom Gemeinderat der 7. Juli festgelegt. Ich hoffe, dass die Arbeit der vergangenen 8 beziehungsweise 16 Jahre bewertet wird. Geplant habe ich vor der Wahl noch Veranstaltungen und Bürgergespräche, in denen es neben Rückblicken auch Ausblicke und Möglichkeiten für offene Fragen geben soll. Zu anderen Kandidaten kann ich nichts sagen, ich habe lediglich mal Gerüchte gehört, mit denen ich mich nicht beschäftige.