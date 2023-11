Das Zunftheim der Narrenzunft Aulendorf war am vergangenen Samstag rappelvoll mit „Narrete“. Die Narrenzunft hatte für den 11. November auf 11.11 Uhr anlässlich ihres 74. Geburtstags zum närrischen Frühschoppen eingeladen. Außerdem sollte das Motto für die Fasnet 2024 verkündet und der Burggraf inklusive Hofstaat eingesetzt werden.

Burth bringt Geburtstagsgeschenk mit

Zunftmeister Florian Angele und sein Stellvertreter Michael Weißenrieder läuteten die diesjährige Fasnet gemeinsam ein. Bei der Begrüßung der Ehrengäste fiel so mancher Spruch auf Kosten des jeweiligen Gastes, aber immerhin: Angele blieb oberhalb der sprichwörtlichen Gürtellinie.

Zunftmeister Florian Angele und Michael Weißenrieder beim Narrenmarsch. (Foto: Michaela Miller )

Matthias Burth durfte als Aulendorfer Bürgermeister, der leider seine Narrenkappe im Schloss hat liegen lassen, ein Grußwort sprechen. Der 11. November sei ein sehr traditionsreicher Tag, weil an diesem Datum früher Zinsen und Pachtschulden beglichen worden seien. Knechten und Mägden sei der Lohn ausbezahlt worden, entsprechend sei ausgelassen gefeiert worden, erklärte Burth.

Bürgermeister Matthias Burth (Mitte), hier mit Zunftmeister Florian Angele und Michael Weißenrieder, bringt als Geburtstagsgeschenk einen großen Kuchen mit. (Foto: Michaela Miller )

Als Geburtstagsgeschenk brachte der Bürgermeister einen großen Kuchen mit. Als Gegengeschenk erhielt Burth eine eigenhändig von Angele beschriebene Christbaumkugel. Die Städtereise nach Hamburg, die ihm ebenfalls zur Hochfasnet im Februar versprochen wurde, könnte noch einige Überraschungen bereithalten.

Jung und Alt haben Aulendorf Freude an der Fasnet. (Foto: Michaela Miller )

Nach Dreikönig geht die Fasnet richtig los

Der Fanfarenzug, geführt von Jürgen Willbold, zeigte sein Können und sorgte für Begeisterung beim Publikum. Auf die Gruppe sei man wirklich stolz, meinte Angele, zu Recht. Auch der Hofstaat um Burggraf Andreas Herkommer, den Ersten, mit Hofnärrinnen und Zeremonienmeister Jogi Müller wurde vorgestellt.

Schließlich verkündete Angele das von vielen Aulendorfern mit Spannung erwartete Motto für die kommende Fasnet. Es lautet: „Mir feirat a schrillwildbunte Fasnetszeit in Hamburg mit Kiez, Alster und großer Freiheit.“ Man habe sich letzten Sommer in der Zunftstube zum Grübeln zusammengesetzt. So richtig geht die Fasnet laut Zunftmeister erst nach Dreikönig los, dann aber mit vielen Terminen, weil sie 2024 zeitlich sehr kurz sei.

Vorbereitungen für 2025 laufen schon

Für 2025 plane man das große Landschaftstreffen Oberschwaben/Allgäu, das 2021 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen ist. Man habe Zusagen von 32 Zünften. Musikalische Unterhaltung und die Grundlage zum mindestens dreimal gemeinsam gesungenen Narrenmarsch lieferte die Band „Halb so schlimm“ mit Ede Butscher und Edi Bentele.

Das Publikum sang und schunkelte ausgelassen mit. Das freute Angele, der betonte, das Schöne an der Fasnet sei, dass Jung und Alt Freude daran hätten und mitfeiern könne.