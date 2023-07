Unplaqued Prochecked spielen im Aulendorfer Schloßgarten

Nach langer Pause gibt die Band Unplaqued Prochecked am Samstag, 22. Juli, ab 19 Uhr im Biergarten vom Schloß-Café Aulendorf wieder ein Konzert. Die fünf Musiker (Foto: Ingo Rack) kennen sich schon seit der Schulzeit oder den gemeinsamen Tagen bei der Blasmusik. „Never, never give up“ lautete schon immer ihr Motto und so nennen sie auch ihr nächstes Konzert, denn sie wollen ihren Mitmenschen Mut machen, dass man in schwierigen Zeiten nicht aufgeben sollte, sondern immer das Beste aus jeder Situation macht. Die Band zeichnet sich neben ihrem Satzgesang vor allem durch die Vielzahl ihrer Instrumente und das breite Spektrum ihrer Titel aus. Der Eintritt ist frei. Platzreservierungen nimmt die Café-Bar Schlossgarten in der Aulendorfer Hauptstraße 25 entgegen.