Über 1000 Euro beim Orangenverkauf gesammelt

Stolze 1037,75 Euro sind in der roten Sammelbüchse. Joni hat es genau gezählt. Er war am Wochenende um den ersten Advent mit einigen anderen als Helfer bei der neunten Orangenaktion in Aulendorf dabei. Bei eisiger Kälte und viel Schnee waren die jungen Leute aus der Evangelischen Jugend Aulendorf (EJA) von Haus zu Haus unterwegs. Auch am Stand nach der Kirche haben sie die Orangen angeboten.

„Es ist erfreulich, dass so viele Menschen an der Haustüre bereit waren, etwas mehr für fair gehandelte Bio-Orangen zu zahlen, als sie vielleicht beim Discounter kosten würden. Die Orangen bekommen wir traditionell von BanaFair e. V., welche die Früchte direkt von Orangen-Bauern aus Griechenland beziehen“, heißt es in der Pressemitteilung der EJA. BanaFair ist eine entwicklungspolitische Non-Profit-Organisation, die unter anderem einen fairen Handel mit kleinbäuerlichen Produzenten bietet. Somit haben sowohl die Erzeuger als auch die Verbraucher eine konkrete und nachhaltige Alternative.

Der komplette Erlös kommt dem Weltdienst des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg zugute, der damit im Sudan ein Schulprojekt für Flüchtlingskinder unterstützt. Die Kinder können somit durch Bildung in eine hoffnungsvolle Zukunft starten. „Hilfe die ankommt. Dank Joni und den anderen Helfenden der EJA“, heißt es seitens des EJW.