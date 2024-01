Es gibt auch heute einen Notfahrplan der Bodensee-Oberschwaben-Bahn zwischen Aulendorf und Friedrichshafen für diejenigen, die auf die Bahn angewiesen sind. Trotz Streik sind auch heute wieder einige BOB-Fahrten unterwegs.

Die BOB fährt, wie gestern und vorgestern, im 2-Stunden-Takt zwischen Friedrichshafen und Aulendorf, jeweils zur ungeraden Stunde ab Friedrichshafen (also ab Hafenbahnhof 9:11 Uhr, 11:11 Uhr etc.) und zur geraden Stunde ab Aulendorf (also 10:02 Uhr, 12:02 Uhr etc.). Die letzte Fahrt ab Friedrichshafen Hafen startet um 17:11 Uhr und kommt um 17:57 Uhr in Aulendorf an, startet in Aulendorf wieder um 18:02 Uhr und erreicht Friedrichshafen Hafen um 18:48 Uhr. Alle weiteren Fahrten fallen aus.