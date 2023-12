Ein 41-Jähriger ist am Montag gegen 23.30 Uhr beim Abbiegen von der Allewindenstraße in die Schillerstraße mit seinem John Deere umgekippt. Das teilt die Polizei mit. Der Traktor geriet beim Abbiegevorgang auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Schleudern und kippte anschließend auf die Seite. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An dem John Deere entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Traktor.