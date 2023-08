Vogelgrippe, Rinderwahn oder auch die Afrikanische Schweinepest bedrohen nicht nur die Tierbestände der Landwirte hierzulande. Sie können, siehe Corona, mitunter auch ganz konkrete Folgen für die Gesundheit von uns Menschen haben. Das Staatlich–Tierärztliche–Untersuchungsamt (STUA) in Aulebndorf ist eines von vier Instituten in Baden–Württemberg, die diese Entwicklung verfolgt, untersucht und aktiv entgegenwirkt.

Mehr Tiere als Menschen leben in Baden–Württemberg

Mehr Tiere als Menschen leben in den Ställen und Haushalten Baden–Württembergs. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes kommen auf rund 11 Millionen Menschen fünf Millionen Hühner, 1,6 Millionen Schweine und knapp eine Millionen Rinder. Sie ernähren die Menschen hierzulande. Dazu kommen knapp zwei Millionen Katzen 1,1 Millionen Hunde und eine große Zahl weiterer Haus– und Nutztiere. Und das zumeist in deutlich beengten Verhältnissen. Dass da auch Krankheit und Tod auf der Tagesordnung stehen, versteht sich von selbst und ist erstmal kein Grund zur Sorge. Kritisch wird es, wenn Krankheitserreger im großen Stil ausbrechen und ganze Populationen, landwirtschaftliche Existenzen oder die menschliche Gesundheit bedroht sind.

Vom Rind bis zum Wellensittich wird im Stua alles untersucht

Hier beginnt die Arbeit des STUA: „Wir untersuchen Tiere, bei denen der Verdacht besteht, dass sie einer unnatürlichen Todesursache zum Opfer gefallen sind“, erklärt Amtsleiter Thomas Miller. „Das sind ganz überwiegend Nutztiere, wie Rinder, Schweine und Hühner, aber auch mal ein Wellensittich oder das Meerschweinchen aus dem Kinderzimmer. In unserer Pathologie kommen diese Fälle täglich an. Wir sind vermutlich einer der wenigen Betriebe, die 365 Tage im Jahr arbeiten und im Prinzip 24 Stunden am Tag für unsere Kunden da sind“, so der 57–Jährige.

Seuchen frühzeitig erkennen, um datrauf schnell reagieren zu können

„Wenn die Behandlung eines Tierarztes nicht anschlägt und das Tier verendet, wird es zum Fall für unsere Pathologie. Genauso führen wir im großen Stil aber auch präventive Untersuchungen durch, um beispielsweise vermeidbare Infektionskrankheiten frühzeitig zu erkennen und eliminieren zu können“, so Miller, der das veterinäre Untersuchungsamt seit 2010 leitet.

Mehr als 600.000 Proben pro Jahr

Mehr als 600.000 Proben gehen jährlich bei ihm ein. „Für jedes neugeborene Kalb in unserem Zuständigkeitsbereich erhalten wir bereits in den ersten Tagen eine Blutprobe. Diese untersuchen wir anschließend auf bestimmte Krankheitserreger und können so schnell eingreifen, wenn wir einen positiven Befund haben.“ Um es den Landwirten möglichst einfach zu machen, wird die Blutprobe seit einiger Zeit zusammen mit der Kennzeichnung durch die Ohrmarke genommen. „Das macht es den Landwirten leichter und wir haben schnell einen Überblick“, so Miller.

Tier und Mensch sind bei der Gesundheit untrennbar miteinander verbunden

„Unser Ziel ist es, einen gesunden Nutz–, Wild– und Haus–Tierbestand zu haben. In der Veterinärmedizin hat sich ein Motto etabliert“, so Miller, „One World, one Health (auf Deutsch: Eine Welt eine Gesundheit). Wir Menschen sind durch unsere Ernährung direkt mit dem Tierreich in Kontakt. Hier können Krankheiten wechselseitig übertragen werden. Das zu verhindern und frühzeitig zu erkennen ist unsere Aufgabe“, so Miller.

Erkenntnisse aus der Pathologie: „Klassische Detektivarbeit“

Erst, wenn die Prävention versagt hat, kommt die Pathologie ins Spiel. Für diese ist Kim Weber verantwortlich:

Wir haben hier jährlich etwa 400 Rinder und 200 Schweine, die zu uns kommen. Dazu natürlich unzählige Hühner und auch so einen bunten Mix aus Vögeln, Säugern und zum Teil auch Reptilien, so die Mikrobiologin.

„Das ist durchaus auch Handwerk“, meint Weber und verweist auf eine stattliche Stichsäge, mit der, wie sie sagt ganze Rinderköpfe durchtrennt werden. Auf die Frage, ob ihr das alles nichts ausmache, entgegnet sie: „Nein, für mich ist das klassische Detektivarbeit.“

Sicherheitslabor der Stufe 3: Vogelgrippe, Tuberkulose und Schweinepest

Und wie steht es um die Angst, sich selbst mit einem potenziellen Krankheitserreger anzustecken? Immerhin sind im STUA Krankheiten wie Tuberkulose, Vogelkrippe und „in Kürze auch die Afrikanische Schweinepest“, so zumindest die Einschätzung von Amtsleiter Miller, an der Tagesordnung. Auch hier zeigt sich die Pathologin gelassen: „Mir ist kein Fall bekannt, bei dem in unserem Institut mal ein Krankheitserreger auf einen Mitarbeiter übergesprungen wäre“, beruhigt Weber.

Und dennoch: Nicht erst die Corona–Pandemie habe gezeigt, wie schnell Krankheitserreger vom Tier auf den Menschen überspringen können. Sars, Mers und auch die Schweinegrippe seien hier als mahnende Beispiele für sogenannte „Zoonosen“ zu erwähnen — also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen und umgekehrt überspringen können. Auch dafür hat das Institut ein Sicherheitslabor der zweithöchsten Stufe drei. Hier werden Tiere beispielsweise mit Verdacht auf Fuchsbandwurm, Gelbfieber oder auch die Vogelgrippe untersucht.

Aulendorf als geeigneter Standort in der „Melkkammer“ des Landes

Wie nun aber kommt es, dass, etwas überspitzt gesagt, ausgerechnet in Aulendorf die Zukunft der menschlichen Spezies verhandelt wird? Ähnliche veterinäre Institute gibt es im Südwesten nur in den deutlich größeren Universitätsstädten Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart. „Die Bodenseeregion, Oberschwaben und das Allgäu waren und sind die Melkkammer im Ländle, wie man sagt“, erklärt Thomas Miller. In den Sechzigerjahren, als das Institut gegründet wurde, wollte man den hiesigen Landwirten deshalb, eine ortsnahe Stelle bieten, die die Gesundheit der Tierbestände überwacht.

Seiher wird auch in Aulendorf das Motto „One World one Health“ gelebt.