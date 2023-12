Weihnachten ist für viele Haustiere mit Stress und Gefahren verbunden. Das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt Aulendorf gibt Ratschläge, was in der Zeit der Feiertage zu beachten ist.

Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist es sinnvoll, kürzere, dafür häufigere, Spaziergänge zu machen. Dabei sollte der Hund durchgehend in Bewegung bleiben.

Für kranke, ältere oder sehr junge Hunde, aber auch Zwergrassen, sehr kurzbeinige Hunde und Rassen mit dünnem Fell hilft ein gut sitzender Hundemantel. Bei Kälte ist es wichtig, den Hund trocken zu halten. Ein Bad im See oder Bach sollte bei Minustemperaturen vermieden werden. Man sollte auf gute Sichtbarkeit achten. Ein Leuchthalsband oder Reflektoren helfen, so das STUA.

Pfoten gut eincremen

Streugut kann die Haut der Pfotenballen austrocknen und reizen oder zu kleinen Verletzungen führen. Um die Pfoten im Winter zu schützen, sollte man gestreuten Wegen ausweichen und die Pfotenballen vor dem Spaziergang mit Vaseline oder Melkfett eincremen. Nach dem Spaziergang sollten Rückstände von Streugut mit lauwarmem Wasser abgewaschen und die Pfoten gut abgetrocknet werden.

Wer ein Tier mit längerem Fell an den Pfoten besitzt und viel im Schnee unterwegs ist, sollte die Haare an den Pfoten und zwischen den Zehen kürzen. Ansonsten können sich beim Laufen im Schnee Eisklumpen in den Zehenzwischenräumen bilden. Auch Pfotenschuhe oder Socken schützen. Allerdings sind viele Hunde von solchen „Schuhen“ nicht begeistert und brauchen Zeit, sich daran zu gewöhnen.

Tiere sollten nie mit brennenden Kerzen allein gelassen werden, den Weihnachtsbaum sollte man lieber mit LED-Lichtern schmücken. An einigen Dekorationsartikeln, wie Glaskugeln, könnte sich das Tier verletzen. Die meisten Leckereien sind für Heimtiere nicht gut bekömmlich und können zu Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall führen, rät das STUA.

Weihnachtsleckereien können giftig bis tödlich sein

Einige weihnachtliche Lebensmittel können zu einer lebensgefährlichen Vergiftung führen. Der in Schokolade enthaltene Stoff Theobromin kann beim Hund Unruhe, Erbrechen, erhöhte Atemfrequenz, Herzrasen, Zittern und Krämpfe auslösen. 100 bis 500 mg Theobromin pro kg Körpergewicht können tödlich sein.

Je nach Größe und Gewicht des Hundes kann schon die Aufnahme von ein bis zwei Tafeln Zartbitterschokolade für einen Hund tödlich enden. Auch bei Plätzchen mit Birkenzucker (Xylit) und Christstollen ist Vorsicht geboten: Rosinen können bei Hunden ein Nierenversagen verursachen; für Nierenschäden reicht die Aufnahme von 3 Gramm Rosinen pro Kilogramm Körpergewicht.

Viele beliebte Weihnachtsblumen enthalten Giftstoffe. Gefährlich für Hunde sind zum Beispiel Weihnachtsstern, Christrose, Amaryllis, Ritterstern und Misteln. Falls das Tier die Pflanzenteile frisst, kann es zu Erbrechen, Durchfall, Krämpfen und Todesfällen kommen. Wenn der Verdacht auf eine Vergiftung besteht, sollte Ihr Tier so schnell wie möglich in der Tierarztpraxis vorgestellt werden.

Hunde und Katzen an Sylvester drinnen halten

Einen sehr ängstlichen Hund sollte man in der Zeit um den Jahreswechsel im Freien lieber nicht von der Leine lassen, da die Gefahr besteht, dass er bei plötzlichen lauten Geräuschen panisch flüchtet und sich dabei verletzt oder verunfallt. Am Silvestertag selbst sollten Sie sich um einen möglichst normalen Tagesablauf bemühen. Ein ruhiger Rückzugsort im Haus hilft dem Tier. In der Silvesternacht sollte der Hund und auch Freigängerkatzen im Haus bleiben, da die Stressbelastung durch bunte Lichter und laute Geräusche für die meisten Tiere zu hoch ist und außerdem Verletzungsgefahr durch brennende Raketen und Wunderkerzen besteht.