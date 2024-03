Streuobstwiese in Aulendorf: Naturschützer sollen bei Pflege helfen

Aulendorf

Streuobstwiese in Aulendorf: Naturschützer sollen bei Pflege helfen

Aulendorf / Lesedauer: 2 min

Eine Streuobstwiese am Steinenbacher Weg in Aulendorf führt immer wieder zu Diskussionen, da Bürger mangelnde Pflege kritisieren. (Foto: Kristin Schmidt/dpa )

Das forderte die BUS-Fraktion in einem Antrag. Dieser wird aber erst in einer Sitzung am 20. März abgestimmt.