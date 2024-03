Das Aulendorfer Schloss ist im dritten Jahr hintereinander Gastgeber der renommierten Fotoausstellung „GDT - Europäischer Naturfotograf des Jahres 2022“. Die Gesellschaft für Naturfotografie (GDT) und die Stadt Aulendorf präsentieren hier Siegerfotos aus zehn Kategorien dieses Wettbewerbes. Da heißt es für Besucher, die schon am Eröffnungstag zahlreich kamen: staunen, staunen und nochmals staunen. Und zwar darüber, welche großartigen Schätze die Natur bereithält, wenn die Menschen in Zukunft noch mehr dazu bereit sind, sie vor negativen Einflüssen zu schützen.

Drohnen-Aufnahmen sind gefragt

Gleich zu Beginn des kurzweiligen Rundgangs zieht einen die Flusspferde-Serie „Hippo-Welt“ des russischen Fotografen Mikhail Korostelev in den Bann, der mit beeindruckenden Bildern als Gesamtsieger aus dem Wettbewerb hervorging. Mit einer Unterwasserdrohne beobachtete er die mächtigen Tiere in einem südafrikanischen Salzsee, lichtete sie mit Weitwinkel und Fisheye („Fischaugenobjektiv“) sowie Drohnen und Fotofallen ab.

Die international besetzte Jury war begeistert und würdigte das Siegerbild 2022 als „etwas, das wir noch nie zuvor gesehen haben, sowie Präsenz, Interaktion und Dramatik“. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Und wohin man im weiteren Verlauf der Ausstellung mit Siegerfotos aus den zehn Kategorien „Vögel, Säugetiere, Andere Tiere, Pflanzen und Pilze, Landschaften, Unterwasserwelt, Mensch und Natur, Atelier Natur, Jugendkategorie und Fritz-Pölking-Preis“ auch blickt: Man ist fast sprachlos, ob der Schönheit von Flora und Fauna, die einem hier vor Augen tritt.

So erging es auch Nora und Bernhard Havlik aus dem badischen Eppingen, die am Eröffnungstag der Schau zu den ersten Besuchern im Schloss zählten.

Wir sind sehr angetan von diesen Fotos und von diesen herrschaftlichen Räumen, die der Ausstellung einen ganz besonderen Rahmen geben, meinte Havlik.

Er geht auch selbst mit einer Spiegelreflexkamera auf Fotopirsch und die hochkarätige Ausstellung sichtlich genießt.

„Großmäuler“ sind auch zu sehen

Besonders angetan war das Ehepaar von der Schönheit der Unterwasserwelt, die Spitzenfotografen für all jene von uns festgehalten haben, die nicht (ein)tauchen können in diese besondere Welt unterhalb des Meeresspiegels. Seien es die gezeigten „Großmäuler“ - viele, viele Fische mit weit geöffnetem Mund - oder gierige Haie unten im Wasser und ängstliche Möven oben am Himmel vereint auf einem Foto. Allesamt faszinierende Aufnahmen, die von den Fotografen reichlich Geduld und Ausdauer verlangt haben - mitunter dauerte es Monate, bis das gewünschte Foto im Kasten war.

Aber auch die Fauna kommt mehrfach vor bei diesem Wettbewerb, wenngleich mit etwas verhalteneren Farben. Bei manchen Bildern - wenn sich etwa grün belaubte Buchen als Farbtupfer aus verschneiter Landschaft erheben - muss der Betrachter zwei Mal hinsehen, ob es sich um Malerei handelt oder tatsächlich um Fotografie. Auffällig ist auch, dass immer mehr Drohnenaufnahmen zu Siegerbildern gekürt werden. Diese neuere Technik fasziniert Fotografen ungemein und deshalb wird auch die Anzahl eingereichter Bilder mit der Perspektive von oben immer größer.

Selbstredend, dass die GDT größten Wert legt auf Einhaltung ethischer Standards bei der Entstehung der Fotos und dafür Sorge trägt, dass digitale Manipulationen ausgeschlossen werden können. Auch die KI hatte hier 2022 (noch) nichts zu suchen - ob das so bleibt in den kommenden Jahren, bleibt abzuwarten.

Fotos im Freien

Aulendorfs Kämmerin Silke Johler sei Dank, dass sie diese Wanderausstellung zum dritten Mal für das Schloss gewinnen und damit eine so hochwertige Fotoausstellung nach Oberschwaben holen konnte. Der große Besucherzuspruch auf die ersten beiden Schauen haben sie eigener Aussage zufolge dazu inspiriert, auch heuer wieder mit dabei zu sein. 2025 werde es in Aulendorf erstmals ein „Outdoor-Format“ mit Fotos im Freien geben, kündigte Johner gegenüber der SZ an, bevor 2026 voraussichtlich wieder Siegerbilder des Wettbewerbes „Europäischer Naturfotograf“ im Schloss gezeigt werden.

Zu sehen ist diese Fotoschau bis 1. Mai. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr; Donnerstag/Freitag, 13 bis 18 Uhr; Samstag/Sonntag/Feiertag, 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, freiwillige Beträge sind möglich.