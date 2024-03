SPD nominiert ihre Kandidaten für Kreistag

Die SPD hat ihre Kreistagsliste im Wahlkreis Aulendorf aufgestellt. Getroffen haben sich die Genossinnen und Genossen in der Aulendorfer Gaststätte „Zum Rad“. Zum Wahlkreis gehören neben Aulendorf auch Altshausen, Ebersbach-Musbach, Wilhelmsdorf und Horgenzell.

Rund ein Dutzend stimmberechtigte Mitglieder fand sich nach MItteiklung der SPD an diesem Abend ein. Neben der Listenaufstellung standen auch Diskussionen über verschiedene Themen im Fokus, die nicht zuletzt durch Impulse des Juso-Kreisvorsitzenden Antonio Hertlein und des Vorsitzenden der deutschen Sektion der Sozialistischen Bodensee-Internationale, Jan Haschek, angeregt wurden.

Der Wahlkreis Aulendorf verfügt über sieben Sitze im Ravensburger Kreistag, die Liste darf daher bis zu zehn Kandidierende umfassen. Die Liste führt der Hochschullehrer Ernst Deuer aus Aulendorf an, er ist aktuell Kreisrat und hatte sich vehement für den Erhalt des Klinikstandorts in Bad Waldsee eingesetzt, denn „das war auch das Krankenhaus der Aulendorfer Bevölkerung“. Die Gesundheitsversorgung im Kreis sieht er daher auch weiterhin als Schwerpunkt seiner Arbeit an. Ebenso aus Aulendorf kandidieren auf Platz 6 Klara Frei (Kanzleiassistentin), auf Platz 8 Britta Wekenmann-Arnold (Hotelfachfrau) und auf Platz 9 Siegfried Hornung (Diakon i. R. und freiberuflicher Supervisor).

Auf dem zweiten Platz kandidiert Brigitte Martin aus Ebersbach-Musbach. Sie ist Tierärztin und ihr liegen die sozialen Themen besonders am Herzen. Diese und die Interessen der Arbeitnehmer bewegen auch Gebhard Bentele (Chemiefacharbeiter i.R.), der ebenfalls aus Ebersbach-Musbach stammt und auf Listenplatz 7 kandidiert.

Die Bedeutung der regionalen Mobilität und der Busanbindungen im ländlichen Raum betonte Klaus Sies aus Altshausen, der auf den dritten Listenplatz gewählt wurde. Darauf folgt Selma Schlosser aus Horgenzell auf Platz vier, sie ist noch Schülerin und hat die Interessen der Jüngeren im Blick. Ein weiteres Motiv von ihr wie von vielen anderen Kandidieren war es auch, sich gerade in den aktuellen Zeiten für den Erhalt der Demokratie zu engagieren. Aus Wilhelmdorf wurden Klaus-Dieter Lehmann,(Arzt und Mitglied des dortigen Gemeinderats, und der Rentner Gerhard Amend auf die Listenplätze 5 und 10 gewählt.

In der Diskussionsrunde wurden auch die jüngsten Sparbeschlüsse des Kreistags - von rund fünf Millionen Euro im laufenden Haushaltsjahr - sehr kritisch beleuchtet. Denn es gab, wie es in der Pressemitteilung der SPD heißt, im Kreistag noch gar keine Gegenrechnung, es ist völlig offen, was künftig wegfallen soll oder kann. In der breit geführten Diskussion schwang immer wieder die Sorge mit, dass nun der Rotstift kommunal im Sozialbereich und überall dort angesetzt wird, wo es keine starken Lobbyvertretungen gibt.