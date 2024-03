SPD Aulendorf nominiert Kandidaten für den Kreistag

Ende Februar hat in der Aulendorfer Gaststätte „zum Rad“ die Aufstellung der Kreistagsliste im Wahlkreis Aulendorf statt. Zu diesem Wahlkreis gehören neben Aulendorf unter anderem Altshausen, Ebersbach-Musbach, Wilhelmsdorf und Horgenzell.

Der Wahlkreis Aulendorf verfügt über sieben Sitze im Kreistag, die Liste darf daher bis zu zehn Kandidierende umfassen. In verbundener Einzelwahl wurde schließlich ohne Gegenstimmen eine Liste verabschiedet, die eine ausgewogene Mischung der Ortschaften repräsentiert und einen Frauenanteil von 40 Prozent aufweist.

Die Liste führt der Hochschullehrer Ernst Deuer aus Aulendorf an, er ist aktuell Kreisrat und hatte sich vehement für den Erhalt des Klinikstandorts in Bad Waldsee eingesetzt, denn „das war auch das Krankenhaus der Aulendorfer Bevölkerung“. Die Gesundheitsversorgung im Kreis sieht er daher auch weiterhin als Schwerpunkt seiner Arbeit an. Ebenso aus Aulendorf kandidieren auf Platz 6 Klara Frei (Kanzleiassistentin), auf Platz 8 Britta Wekenmann-Arnold (Hotelfachfrau) und auf Platz 9 Siegfried Hornung (Diakon i. R. und freiberuflicher Supervisor).

Auf dem zweiten Platz kandidiert Brigitte Martin aus Ebersbach-Musbach. Sie ist Tierärztin und ihr liegen die sozialen Themen besonders am Herzen. Gerade die sozialen Themen und die Interessen der Arbeitnehmer bewegen auch Gebhard Bentele (Chemiefacharbeiter i.R.), der ebenfalls aus Ebersbach-Musbach stammt und auf Listenplatz 7 kandidiert.

Die Bedeutung der regionalen Mobilität und der Busanbindungen im ländlichen Raum betonte Klaus Sies aus Altshausen, der auf den dritten Listenplatz gewählt wurde. Darauf folgt Selma Schlosser aus Horgenzell auf Platz vier, sie ist noch Schülerin und hat die Interessen der Jüngeren im Blick. Ein weiteres Motiv von ihr wie von vielen anderen Kandidieren war es auch, sich gerade in den aktuellen Zeiten für den Erhalt der Demokratie zu engagieren. Aus Wilhelmdorf wurden Klaus-Dieter Lehmann (Arzt und Mitglied des dortigen Gemeinderats) und Gerhard Amend (Rentner) auf die Listenplätze 5 und 10 gewählt.