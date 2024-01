Mithilfe der Pendla-App können sich Pendler zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen und bares Geld sowie CO2 einsparen. Doch nutzen die Aulendorfer und Waldseer die App in den letzten Monaten überhaupt? Die Antwortet lautet: ja - mit Luft nach oben.

„154 Personen haben sich angemeldet und zwölf Fahrgemeinschaften haben sich gebildet“, erklärt Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth und zeigt sich positiv überrascht. Schließlich sind es konstante Fahrgemeinschaften, die sich in Aulendorf gebildet haben. Das zeigt der weitere Blick auf die Auswertung. Insgesamt 7457 Kilometer konnten in Aulendorf dank der Pendla-App an Fahrtstrecke eingespart werden. „Und die durchschnittliche CO2-Einsparung pro Fahrt liegt bei 5,2 Kilogramm“, hebt Burth zudem hervor. Auch sechs Tiere seien an Bord der Fahrgemeinschaften gewesen, wie Burth aus der Pendla-Statistik herausliest und etwas schmunzelt.

Mitfahrgelegenheit noch mehr ins Bewusstsein rücken

Um noch mehr Menschen auf diese Form der nachhaltigen Mobilität aufmerksam zu machen, hofft Burth auf Multiplikatoren und bemerkt, dass regelmäßig auf die Pendla-App hingewiesen werden muss. Die Mitfahrgelegenheit müsste noch mehr ins Bewusstsein rücken. Das Aulendorfer Stadtoberhaupt weiß von Fahrgemeinschaften, die regelmäßig den Arbeitsweg nach Friedrichshafen oder Ravensburg gemeinschaftlich antreten.

Die Zielrichtung sind Berufspendler. Matthias Burth

Das wird auch in Bad Waldsee hervorgehoben. Pendler, die einen ähnlichen Arbeitsweg haben, können sich mithilfe der App vernetzen. In der Großen Kreisstadt haben sich seit Juni 317 Nutzer angemeldet. 28 Fahrgemeinschaften sind auf diese Art und Weise zustande gekommen. Dabei wurden 2600 Kilometer Fahrstrecke und 0,6 Tonnen CO2 eingespart.

Parkplatzsuche sparen

„Mit Pendla wird nicht nur der regionale Verkehr und die stets angespannte Parkplatzsituation entlastet. Auch die persönlichen Treibhausgase und die individuellen Verkehrskosten können stark gesenkt werden“, teilt Rathaussprecherin Brigitte Göppel in einer Pressemeldung mit. Die Lizenzgebühren für die Pendla-App hat der Landkreis Ravensburg übernommen. Die Nutzung der Plattform Pendla ist für die Anwender somit kostenfrei. „Also einfach anmelden und Geld sowie Treibhausemissionen einsparen“, meint Göppel.

Übrigens könnten auch Firmen Pendla nutzen. Der Firmenstandort kann als „Schnellziel“ auf der Plattform hinterlegt werden. So würde die Kontaktfindung innerhalb des Unternehmens beschleunigt.