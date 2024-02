Am 9. Juni findet die Kommunalwahl in Baden-Württemberg statt. Auch in Aulendorf wird ein neuer Gemeinderat gewählt. Wie die Suche bei den etablierten Parteien und Vereinigungen läuft, wollte die SZ wissen.

SPD

Die SPD scheint laut eigener Auskunft keine Probleme bei der Besetzung der Kandidaten für die Fraktionen gehabt zu haben. Die Suche sei bereits erfolgreich abgeschlossen und sogar leichter als vor fünf Jahren gewesen, gab Ernst Deuer an. Auch über ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis könne sich die SPD freuen - zwar sei ein paritätisches Verhältnis von 50/50 noch nicht erreicht, aber mindestens sieben Frauen stünden auf der Liste. Auch wenn alle Plätze aktuell besetzt seien, könnten neue Interessierte dazukommen. Deuer räumt ein, dass in so einem Falle andere Kandidierende allerdings herausfielen. Auch die amtierenden Stadträte Sahin Gündogdu, Rainer Marquart und Britta Wekenmann-Arnold würden wieder antreten.

BUS

Auch das Bündnis für Umwelt und Soziales (BUS) zeigt sich zufrieden mit der Kandidatensuche. Man setze auf eine Liste von Personen aus Aulendorf und seinen Teilorten, die sich durch alle Altersschichten zögen, so Karin Halder. Man baue weiterhin auf gute Gemeinderatsarbeit und regelmäßige Bürgergespräche. Was den Frauenanteil betrifft, so sei die Liste ausgeglichen. Das BUS hoffe auf noch mehr engagierte Gemeinderätinnen in allen Fraktionen. Man sei noch dabei, die Listen zu vervollkommnen, werde aber sicher mit 18 Kandidatinnen und Kandidaten antreten.

Auch beim BUS treten die amtierenden Stadträtinnen und -räte, Matthias Holzapfel, Karin Halder, Pierre Groll, Beatrix Nassal, Franz Thurn und Martin Waibel wieder an.

CDU

Die CDU hält sich etwas bedeckter, was die Kandidatensuche betrifft. Diese laufe bereits seit Längerem auf Hochtouren. Ob die Suche abgeschlossen sei, ging aus der Antwort jedoch nicht eindeutig hervor. Jochen Haas betonte, wie wichtig es sei, dass sich Menschen aus Aulendorf gesellschaftspolitisch engagierten. Gleichzeitig berichtete er, dass es schwieriger werde, Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen. Aktuell seien noch Listenplätze frei und man freue sich über Interessierte.

Stadträtin Stefanie Dölle werde nicht wieder kandidieren. Stattdessen wolle sie sich verstärkt bei der Solidarischen Gemeinde Aulendorf engagieren. Gabi Schmotz, Stefan Maucher, Kurt Harsch, Michael Halder und Jochen Haas treten wieder an.

FWV

Auch bei der Freien Wählervereinigung Aulendorf ist die Kandidatensuche in vollem Gange, wie Ralf Michalski mitteilt. Es sei für die FWV etwas schwieriger, da sie weder auf einen Partei- noch Vereinshintergrund zugreifen können. Michalski sieht es als Vorteil an, keinem Fraktionszwang zu unterliegen.

Bezüglich einer Geschlechterverteilung lege die FWV Aulendorf keinen Wert auf das Geschlecht einer Person. Aktuell sei noch eine geringe Anzahl von Plätzen auf der Liste frei und Interessenten können sich gerne bei den Stadträten melden. Alle aktuell amtierenden Stadträte Ralf Michalski, Oliver Jöchle und Robert Rothmund werden wieder kandidieren.