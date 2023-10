Die VHS Oberschwaben mit Hauptsitz in Aulendorf und den Standorten Bad Saulgau, Altshausen, Bad Schussenried und Bad Buchau bietet neben den beiden vielfältigen allgemeinen Semesterprogrammen im Frühjahr und Herbst als beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zugelassener Sprachkursträger auch eine Vielzahl an Deutsch-Kursen an.

Neben einer ganzen Reihe von niedrigschwelligen Angeboten, die Migrantinnen und Migranten den Einstieg in den Spracherwerb ermöglichen, sind es vor allem die aufwändigen Integrationskurse, die das Team der VHS beschäftigen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bildungseinrichtung hervor.

Vier Integrationskurse derzeit

Ein Integrationskurs geht bei vier Unterrichtstagen in der Woche ein ganzes Jahr, umfasst 700 Unterrichtseinheiten und zwei Prüfungen. Gleich vier solche Kurse mit 20 bis 25 Teilnehmenden bietet die VHS Oberschwaben nach eigenen Angaben aktuell an: einen Nachmittagskurs in Bad Saulgau, einen Vormittagskurs und zwei Abendkurse in Aulendorf.

Der Vormittagskurs und der Nachmittagskurs stehen laut Pressemitteilung kurz vor dem Abschluss. In der Mehrzahl sind es Teilnehmende aus der Ukraine, mit dabei eine Frau aus Rumänien und eine Schwedin, die ihrer DTZ-Prüfung entgegenfiebern.

Wenn diese geschafft ist, folgt noch der Orientierungskurs, der im Dezember mit der Leben-in-Deutschland-Prüfung abschließt. Ein Neustart der beiden Nachfolgekurse ist bereits für Anfang Januar geplant. Diese Kurse, wie auch die Abendkurse in Aulendorf, setzen sich aus Personen verschiedenster Nationalitäten zusammen.

Kurse sorgen für hohen bürokratischen Aufwand

Für die Volkshochschulen bedeuten diese Kurse viel Arbeit, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. „Die Planung und Organisation eines jeden Integrationskurses bedeuteten einen großen bürokratischen Aufwand, denn jeder Interessent, in der Regel noch ohne deutsche Sprachkenntnisse, muss zunächst ausführlich über seine Möglichkeiten und die Bedingungen beraten werden.“

Es wird zunächst ein mehrseitiger Zulassungsantrag beim BAMF nötig, ein Einstufungstest ist für alle obligatorisch. Erst wenn alle Bedingungen erfüllt sind, der Zulassungsantrag genehmigt ist und dann noch Kursort und Kurszeit passen, kommt es zur Aufnahme in einen Kurs.

Es fehlt an weiteren Kurs-Formaten

Aktuell können noch die meisten Migrantinnen und Migranten, die mit einer Verpflichtung oder Berechtigung von der Ausländerbehörde bei der VHS Oberschwaben vorsprechen, versorgt werden, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Allerdings fehlen Kurs-Formate für Verpflichtete, die einer regelmäßigen Arbeit nachgehen: Diese finden in vielen Fällen keinen Integrationskurs, der kompatibel mit den Arbeitszeiten ist, erläutert VHS-Leiterin Barbara Holly in dem Presseschreiben.

Sie erläutert weiterhin: „Mit den aktuellen Zuzügen an Geflüchteten werden zum Teil lange Wartezeiten nicht vermeidbar sein. Zusätzliche notwendige Kurse stellen angesichts der Ressourcenknappheit an Lehrkräften und Unterrichtsräumen sowie des hohen Verwaltungsaufwandes eine enorme Herausforderung dar.“