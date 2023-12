Seit einem halben Jahr liegen die Planungen für das neue Baugebiet „Buchwald“ am nördlichen Ortsrand auf Eis. Nach dem höchstrichterlichen Urteil zum europarechtswidrigen Bauparagrafen 13b hat auch die Stadt Aulendorf darauf gewartet, welche Lösungsmöglichkeit die Bundesregierung schaffen wird.

Ob der neue Paragraf 215a angewendet wird, will die Stadt erst prüfen, erklärt Bürgermeister Matthias Burth. Die Frage sei, ob er in allen Fragen rechtssicher ist oder genauso auf wackeligen Beinen steht wie der Vorgänger.

Thema im Januar im Gemeinderat

Im Januar soll sich der Gemeinderat mit dem Baugebiet und dem künftigen Verfahren befassen, kündigte Burth auf SZ-Anfrage an. Bis dahin will die Verwaltung offene Fragen prüfen. Die Stadt Ravensburg beispielsweise wird den neuen Paragrafen nicht anwenden, Bad Waldsee oder Wangen möchten darauf zugreifen.

Fest steht für den Aulendorfer Bürgermeister: Grundsätzlich will er das Gebiet nach wie vor entwickeln und geht davon aus, dass auch der Gemeinderat weiterhin hinter der Umsetzung von „Buchwald“ steht. „Ich habe bisher keine gegenteiligen Anzeichen wahrgenommen“, so Burth.

Zurück zum neuen Paragrafen: In weiten Teilen sind die beiden Rechtsnormen 13b und 215a deckungsgleich. Heißt: Baugebiete sollen auch gemäß dem neuen Paragrafen an Orts- und Stadträndern weiterhin beschleunigt geplant werden können, ohne zugleich Flächennutzungspläne ändern zu müssen. Bereits begonnene 13b-Verfahren sollen also mit dem neuen Baurechtsparagrafen recht nahtlos fortgeführt werden können.

Umweltbelange spielen eine kleine Rolle

Im Gegensatz zu „13b“ ohne Umweltprüfung oder ökologischen Ausgleich sollen Umweltbelange in 215a eine - zumindest kleine - Rolle spielen. Es wird eine umweltrechtliche Vorprüfung nötig. Nur wenn darin vorab „erhebliche Umweltauswirkungen“ durch eine Bebauung zu befürchten sind, soll es eine vollständige Umweltprüfung geben.

Genau darin sehen viele Kommunen erneute mögliche Probleme auf sich zukommen, denn was sind „erhebliche“ Auswirkungen? Für Burth ist das nicht konkret genug. Er hat Zweifel, dass Umweltverbände erneut Beschwerden einreichen könnten. Bekanntlich hatte eine Klage des Bunds für Umwelt und Naturschutz Baden-Württemberg dazu geführt, dass der Baurechtsparagraf 13b nicht mehr anwendbar ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat dem BUND Recht gegeben und geurteilt, dass er gegen Europarecht verstößt.

Es geht um den Flächennutzungsplan

Burth betont, dass die Umweltprüfung und der ökologische Ausgleich jedoch nicht das Problem seien. Er scheue beides nicht. Viel mehr gehe es um den Flächennutzungsplan als übergeordnete Grundlage für Bebauungspläne, der unter Anwendung von 13b nicht geändert werden musste. Für Burth war genau das der entscheidende Vorteil. Für ihn ist aktuell nicht klar genug, ob 215a diesbezüglich exakt die gleichen Vorteile bringt.

Viele Kommunen haben das Problem, dass der Flächennutzungsplan keine Bauerwartungsland-Flächen (also Areale, die als künftiges Bauland ausgewiesen sind) beziehungsweise Vorratsflächen aufweist. Dann muss für die Neuausweisung von Wohnbauflächen zunächst der Bedarf nachgewiesen werden.

„Für viele Kommunen und auch Aulendorf wird es schwer werden, die Hürde der Bedarfsplanung für ein neues Wohngebiet zu nehmen, da es im Innenbereich zu viele Baulücken gibt“, sagte Burth bereits im Sommer. Bei den Baulücken ist die Schwierigkeit, dass Städte und Gemeinden oft nicht im Besitz der Grundstücke sind, um diese bebauen zu können.

Beschluss wurde recht unbemerkt gefasst

Der Beschluss zum neuen Paragraf 215a wurde im November weitgehend unbemerkt der Öffentlichkeit vom Bundestag gefasst. Der Bundesrat stimmte am 15. Dezember ab. Offensichtlich stimmte die Länderkammer zu, denn die Rechtsnorm soll bereits ab 1. Januar gelten. Kurios: Lediglich unter dem nicht passend erscheinenden Tagesordnungspunkt zum „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze“ findet sich ein kurzer Absatz.

Darin heißt es: „Des Weiteren wird Paragraf 13b Baugesetzbuch aufgehoben und durch Regelungen in Paragraf 215a Baugesetzbuch ersetzt. Danach ist es möglich, die nach Paragraf 13b begonnenen Planverfahren zu Ende zu führen und abgeschlossene Pläne, die an einem beachtlichen Fehler leiden und unwirksam sind, im ergänzenden Verfahren in Kraft zu setzen. Schließlich sollen Naturerfahrungsräume künftig nicht nur in Bebauungsplänen, sondern bereits in Flächennutzungsplänen festgesetzt werden können.“