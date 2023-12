Aulendorf

Schaden nach Schlag auf Motorhaube

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Sachschaden von rund 1000 Euro hat eine bislang unbekannte Person zwischen Montagabend und Dienstagvormittag an einem Skoda verursacht, der in der Kolpingstraße in Aulendorf geparkt war.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 14:57 Von: sz