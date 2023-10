Sathmarer Spuren in Aulendorf

Sie leben in Rumänien. Sie sprechen Ungarisch. Sie denken, fühlen, arbeiten aber Schwäbisch. Ober-Schwäbisch: die Sathmarer Schwaben. Zu Tausenden sind sie nach 1712 ausgewandert aus Oberschwaben nach Ungarn. ausgewandert. Sie schufen eine bäuerliche Lebenswelt, die ihresgleichen sucht, heißt es in der Ankündigung der Lesung am Donnerstag, 2. November, ab 19 Uhr in der Schlossbrauerei, bei der Rudi Holzberger seine Recherche, sein Buch und seinen Film auf den Spuren seiner Vorfahren im Sathmarer Land, im Allgäu und in Oberschwaben präsentiert. Im Blick hat er laut Mitteilung auch die besondere Rolle von Aulendorf ‐ mit der Liste aller Auswanderer. 1944 flohen Tausende nach Westen, strandeten in Oberösterreich, zogen 1946 weiter ins Allgäu und später oft in die Ur-Heimat nach Oberschwaben. 1990 wiederholte sich der Exodus, bis heute aber leben Tausende Schwaben im Sathmarer Land.