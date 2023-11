Aulendorf

Reitsport-Börse des RFV Zollenreute am 2. Dezember

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Der Reit- und Fahrverein (RFV) Zollenreute veranstaltet traditionsgemäß am Samstag des ersten Advents-Wochenendes - dieses Jahr am 2. Dezember - auf seiner Reitanlage im Spitalweg 38 in Aulendorf seine beliebte Reitsport-Börse, heißt es in der Ankündigung des Vereins.

Veröffentlicht: 24.11.2023, 17:05 Von: sz