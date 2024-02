Radbörse der SG Aulendorf in der Stadthalle

Zum Start in die Radsaison findet die Radbörse der Wintersportabteilung der SG Aulendorf am Samstag, 9. März, in der Aulendorfer Stadthalle statt. Ob ein Rad als sportlicher Renner oder für die Fahrt zum Bahnhof - für alle Sparten ist etwas dabei. Verkäufer von Artikeln kommen am 9. März von 10.30 bis 11.30 Uhr in der Stadthalle zur Abgabe der Waren vorbei. Mittags ist von 13 bis 14.15 Uhr der Verkauf und für jedermann zugänglich. Nach dem Verkauf können Verkäufer den Erlös der Waren oder die Artikel von 14.30 bis 15 Uhr abholen. Infos gibt es auf wsg-aulendorf.com oder bei Thomas Wenzel, Telefon 07525/913363.