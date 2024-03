Eine Streuobstwiese in Aulendorf ist Thema Ausschuss für Umwelt und Mobilität des Landkreises gewesen. Die Haltung der Kreisverwaltung: Um die Bäume muss sich die Stadt Aulendorf kümmern. Eigentlich. Denn zwingen kann die Stadt niemand.

Wiese einst für Ökopunkte angelegt

Aber von vorn: Die Streuobstwiese an einem Feldweg Richtung Steinenbach ist in Aulendorf öfters Thema. Sie wurde einst als Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung des Birnbaumwegs angelegt. Naturschützer und Bürger bemängeln, sie sei in einem desolaten Zustand. Im Rahmen einer Einwohnerfragestunde in einer Gemeinderatssitzung räumte die Stadt unlängst ein, dass es in der Vergangenheit in Vergessenheit geraten war, dass die Wiese von der Stadt zu pflegen sei. Demnach gebe es immer wieder Diskussionen zwischen Stadt und Landratsamt, wer denn für die Pflege zuständig ist. Wer sich künftig um die Wiese kümmert, blieb in der Einwohnerfragestunde etwas unklar. Bürgermeister Matthias Burth betonte jedoch, dass sich der Baubetriebshof darum kümmern werde.

Kreis sieht Zuständigkeit bei der Stadt

Der Chef der SPD-Fraktion im Ravensburger Kreistag, Rudolf Bindig, nahm das zum Anlass, eine entsprechende Anfrage im Ausschuss für Umwelt und Mobilität zu stellen. Die zuständige Dezernentin Diana Raedler machte deutlich, dass die Stadt Aulendorf für die Pflege zuständig ist - die Stadt hatte schließlich seinerzeit auch die Ökopunkte dafür kassiert. Das heißt, die Stadt muss in den ersten Jahren jährlich und danach regelmäßig die Bäume zurückschneiden. Doch zwingen kann der Kreis die Stadt dazu nicht. „Wir haben keine Sanktionsbefugnis“, erklärte Raedler im Ausschuss. Das ist nach SZ-Informationen aber auch nicht notwendig: Die Stadt will einen örtlichen Baumsachverständigen hinzuziehen und die entsprechenden Pflegearbeiten noch in diesem Frühjahr umsetzen.