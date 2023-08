Aulendorf

Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Aulendorf / Lesedauer: 1 min

Wegen Fahrerflucht ermittelt die Polizei, nachdem am Samstag zwischen 10 Uhr und 19 Uhr ein Land Rover auf dem Parkplatz des Freibads Steeger See von einem Unbekannten angefahren wurde. Dieser prallte laut Bericht mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug oder Anhänger gegen das Heck des Land Rover und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Veröffentlicht: 22.08.2023, 14:10 Von: sz