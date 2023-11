Über 100 Gramm Marihuana und einen dreistelligen Geldbetrag - vermutlich Dealergeld - hat eine Polizeistreife am Montagmittag vergangener Woche bei Jugendlichen im Stadtgebiet Aulendorf gefunden. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeireviers Ravensburg hat nun gegen die drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge eingeleitet. Die Ermittlungen werden sich wohl noch einige Wochen hinziehen, erklärte eine Polizeisprecherin auf SZ-Nachfrage.

Passantin war misstrauisch geworden

Doch wie konnten die drei mutmaßlichen Dealer überhaupt geschnappt werden?

Einer Passantin waren am Montagmittag im Stadtgebiet von Aulendorf männliche Personen aufgefallen, die scheinbar mit Drogen handelten. Eine alarmierte Polizeistreife traf daraufhin an dem von der Passantin mitgeteilten Ort die drei Jugendlichen an, wobei der 16-Jährige einen glimmenden Joint fallen ließ. Zudem konnten Betäubungsmittelutensilien (Feinwaage, Grinder) aufgefunden und sichergestellt werden.