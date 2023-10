Abschied

Platzwechsel vor der Wahl: Bekannter Aulendorfer Stadtrat hört auf

Aulendorf / Lesedauer: 5 min

Für CDU-Stadtrat Konrad Zimmermann ist es am 23. Oktober die letzte Gemeinderatssitzung. (Foto: SZ )

Nach fast 25 Jahren ist für Konrad Zimmermann am 23. Oktober Schluss. Der 73-Jährige will seinem Nachfolger Jochen Haas am Ratstisch Platz machen.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 16:00 Von: Karin Kiesel