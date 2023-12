Mit einem großen Räumungsverkauf geht die Ära von „Picks Raus“ in Aulendorf zu Ende. Der Standort in der Rugetsweiler Straße, direkt an der Eisenbahnbrücke, wird aufgelöst. Bis 23. Dezember haben Kunden noch die Möglichkeit, Restposten und sogar die Ladenausstattung zu kaufen.

Über die Schließungsgründe kann nur spekuliert werden

Die Gründe für die Betriebsschließung sind nicht bekannt. Der Inhaber des Sonderpostenladens wollte sich nicht dazu äußern. Was mit der auf dem Dach befestigten Nachbildung der Freihheitsstatue passiert, ist ebenfalls unklar.