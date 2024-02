Pflege einer Streuobstwiese führt zu Diskussionen

Immer wieder ist die Streuobstwiese in Richtung Steinenbach Thema in Aulendorf. Sie war als Ausgleichsmaßnahme für die Bebauung des Birnbaumwegs angelegt worden, soll aber seit längerer Zeit in einem desolaten Zustand sein, wie Bürger und Naturschützer immer wieder bemängeln.

Daher war die Wiese schon mehrfach Thema im Gemeinderat - auch in der jüngsten Sitzung wurde der Zustand der Wiese in der Einwohnerfragestunde von einem Aulendorfer kritisiert.

Bäume müssen geschnitten werden

Der Bürger fragte nach, ob es konkrete Termine für Pflegemaßnahmen gebe, da die Bäume unbedingt geschnitten werden müssten und die Wiese insgesamt dringender Pflege bedürfe.

Da die Wiese einmal als ökologische Ausgleichsmaßnahme angelegt wurde, sei es unverständlich, dass man sie so verlottern lasse und stattdessen neue Ökopunkte kaufe, sagte er und spielte damit auf die vorangegangene Information des Bürgermeisters an. Matthias Burth hatte mitgeteilt, dass die Stadt 300.000 Ökopunkte gekauft habe, die zum ökologischen Ausgleich für Bauvorhaben benötigt werden (die SZ berichtete).

Verantwortlichkeit ist nicht ganz klar

Burth räumte ein, dass es in der Vergangenheit in Vergessenheit geraten war, dass die Wiese von der Stadt zu pflegen sei. Es hätten aber schon mehrere Gespräche mit dem Landratsamt stattgefunden. Bereits in einer Sitzung im vergangenen Juni war das Thema gewesen.

Die Pflege der Wiese ist laut Burth im Sommer über das Landratsamt an externe Fachleute vergeben worden. Seither würden sich zwischen Stadt und Landratsamt immer wieder Diskussionen dazu ergeben, dass die Pflege der Wiese nicht gemäß den Vorgaben sei. Auf der anderen Seite, so Burth, seien die Maßnahmen ja via Landratsamt beauftragt worden.

Baubetriebshof wird sich kümmern

Der Bürgermeister betonte, dass es zum grundsätzlichen Zustand der Wiese viele unterschiedliche Aussagen gebe. Wer sich nun um die Wiese kümmert, blieb etwas unklar. Offensichtlich scheinen sich Stadt und Landratsamt gegenseitig den Ball zuzuschieben. „Der Baubetriebshof ist dran“, sagte Burth dann am Ende noch und machte dem Bürger Hoffnung, dass die Stadt den von ihm kritisierten Pflegezustand der Wiese im Blick hat.