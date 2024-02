Nur 30 Aulendorfer bei Kundgebung gegen Rechtsextremismus

Bundesweit sind am dritten Wochenende hintereinander wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus und für den Erhalt demokratischer Werte zu demonstrieren. Nicht so in Aulendorf: Einem Aufruf von Joachim Marcel Stehle zur Kundgebung gegen Faschisten, Antisemiten und andere Verfassungsfeinde sind am Freitagabend nur 30 Bürgerinnnen und Bürger gefolgt. Nach Ermunterung seitens der Anwesenden trug der private Veranstalter seine vorbereitete Rede auch dieser überschaubaren Runde vor und erhielt großen Beifall.

Es war eine eigenartige Szenerie: Noch wenige Minuten vor Beginn stand Stehle alleine am Schloss, vor dem die städtischerseits gehisste „Demokratie-Fahne“ im Wind baumelte, und wusste nicht so recht, was er angesichts des geringen Zuspruchs sagen sollte. Dann kamen zwei Aulendorferinnen mit ihrem Plakat „Gegen Rassismus und Hetze“. Nach und nach tröpfelten weitere Besucher ein - zumeist paarweise und der Generation „60+“ zugehörig. Bei gerade mal 30 Teilnehmern war jedoch Schluss, und eine Aulendorferin stellte fest: „Da bekleckern sich unsere Aulendorfer heute nicht mit Ruhm.“

Veranstalter hatte mit rund 100 Teilnehmern gerechnet

Mit einem „Massenandrang“ hatte der Wahl-Aulendorfer Stehle auch nicht gerechnet in der Kleinstadt und deshalb bei den Behörden nur wenige Personen angemeldet „Aber über 100 bis 150 Zuhörer hätte ich mich schon gefreut“, räumte der Jurist gegenüber der SZ ein. Er und die Umstehenden fanden keine Antworten darauf, warum das Interesse an einem Bekenntnis für die Demokratie und gegen Hetzparolen von rechts außen so klein war. Stehle hatte Stadt, Kirchen und Schulen über die Demo informiert und Redner-Angebote unterbreitet. „Aber bei mir hat sich keiner gemeldet“, so Stehle.

Nachdem sich die Polizei vor Ort davon überzeugt hatte, dass hier alles mit „rechten Dingen“ zuging, hielt Stehle seine Rede, die mit dem bekannten Tucholsky-Gedicht „Rosen auf den Weg gestreut“ (1931) endete. Er rief seine Zuhörer dazu auf, „rechten Agitatoren, die gegen die Demokratie, die demokratischen Werte, unsere Werte, hetzen und diese offen bekämpfen wollen, keine Chance zu geben“.

Redner bezieht sich auf die Verfassung

Wer die Hetzer - sei es von der AfD oder anderen Rechtsextremisten - mit ihren Hassreden gewähren lasse „und deren Auftreten toleriert, versteckt sich hinter der eigenen Bequemlichkeit“, so Stehle. Man habe es viel zu lange hingenommen, „dass heute von der Abschaffung von Individualrechten wie dem Recht auf Asyl, von Remigration und damit von nichts anderem als Vertreibung gesprochen werden kann“, kritisierte der Rechtsanwalt und mahnte: „Auch Worte sind Waffen.“

Und wie genau sollten Demokraten diesen Brandschatzern am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums begegnen? Stehle: „Es mag ungewöhnlich sein, aber die Antwort ist alt und deutlich: der Katalog von Grundrechten in unserer Verfassung, ganze 75 Jahre alt.“ Diese Demokratie sei nicht so machtlos wie manche befürchten. „Wir sind die Mehrheit und wollen deshalb nicht schweigen. Erstarren wir nicht vor etwas, das nicht bezwingbar ist.“ Und damit kam Stehle nochmals auf den Publizisten der Weimarer Republik, Kurt Tucholsky (1890-1935), zu sprechen, der damals ebenfalls deutlich wurde, als es galt, einer drohenden Gefahr (von rechts) zu begegnen.

Weitere Veranstaltung geplant

Wie Bruno Sing, Vorsitzender der BUND-Ortsgruppe Aulendorf, mitteilt, ist für Sonntag, 18. Februar, um 17 Uhr eine weitere Aulendorfer Kundgebung mit dem Titel „Für Demokratie - Hand in Hand für ein vielfätiges Aulendorf“ in Vorbereitung, die von einem „breiten Aulendorfer Bündnis“ mitgetragen werde.