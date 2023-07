Aulendorf

Neues Spielgerät für den Bolzplatz Untermöllenbronn

Aulendorf / Lesedauer: 2 min

Das Foto zeigt (vorne von links) Oberbürgermeister Matthias Henne, Margit Zinser-Auer und Bürgermeister Matthias Burth. Im Hintergrund steht Bauhofmitarbeiter Wolfgang Kalkkuhl, der maßgeblich am Bau beteiligt war. (Foto: Achim Strobel )

Pünktlich zum Kinderfest des Elternkreises Tannweiler–Möllenbronn ist ein neuess Spielgerät am Bolzplatz in Betrieb genommen worden. Oberbürgermeister Matthias Henne sowie Bürgermeister Matthias Burth haben die neue öffentliche Einrichtung bereits gemeinsam mit Ortsvorsteherin Margit Zinser–Auer und Orstvorsteher Achim Strobel in Augenschein genommen.

