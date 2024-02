Der Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik Aulendorf trifft sich am Mittwoch, 28. Februar, zu einer öffentlichen Sitzung im Ratsaal im Schloss. Beginn ist um 18 Uhr.

Die Räte beschäftigen sich an diesem Abend mit dem Neubau einer landwirtschaftlichen Mehrzweckhalle und Neubau einer Güllegrube in Zollenreute und mit der Umnutzung der bestehenden Büroräume zu einem Beherbergungsbetrieb. Konkret geplant ist laut Sitzungsvorlage ein „Boardinghouse“ mit zwölf Zimmern sowie einem Büro im Obergeschoss. Das Boardinghouse soll über das Internet betrieben werden ohne Mitarbeiter vor Ort.

Zudem geht’s an dem Abend um den Neubau des Kindergartens in der Kernstadt. Hier steht die erneute Vergabe von noch ausstehenden Bauleistungen an.