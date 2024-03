Kurz vor neun Uhr. Vor einem Geschäft im kleinen Industriegelände bei Aulendorf wartet eine Gruppe Menschen auf den Einlass. Der Parkplatz ist voll, gleich wird es losgehen.

Von einer Masse zu sprechen wäre übertrieben, aber die Traube an Menschen, die auf den Einlass vor der neuen Woolworth-Filiale wartet, ist beachtlich. Einen Parkplatz findet sich um diese Zeit noch, gegen zehn Uhr sieht es schon schwieriger aus. Punkt neun öffnet sich die Tür.

Wenige Minuten später sind die Gänge gefüllt, die Menschen halten Pullover oder Wasserkocher hoch. Töpfe im Angebot landen in den Körben, die eine Mitarbeiterin am Eingang jedem in die Hand drückt.

Sonderangebote sind Anziehungspunkte

Die besonderen Angebote sind draußen gestapelt und gelten laut Aussage einer Mitarbeiterin nur an diesem Eröffnungstag. 800 Quadratmeter groß ist die Fläche des Discounters auf Expansionskurs. Eine Kundin aus Reute hat sich eine der weißen Marken-Salatschüsseln aus Keramik gesichert. „Eigentlich braucht man ja nichts“, gibt sie zu. Aber sie hatte Zeit und wollte vorbeikommen. Bei dieser Schale soll es bleiben, betont sie.

Mit Kindern hat man immer Bastelbedarf. Elvira Schäufele

Ein Mann schaut sich beim Werkzeug um, viele junge Familien mit Kindern in ihren Buggies sind unter den Käufern. Elvira Schäufele aus Reute ist froh über die Eröffnung. Sie hat zwei Kinder. „Mit Kindern hat man immer Bastelbedarf“, sagt sie. Sie kommt täglich hier vorbei und ist überzeugt, in Zukunft regelmäßig hier einzukaufen. Die Bezirksleiterin Antoinette Schöffler hat an diesem Morgen keine Zeit für ein Gespräch. Sie unterstützt an der Kasse, an der sich längere Schlangen bilden. Am frühen Nachmittag wird sie ein erstes Fazit durchgeben können.

Draußen herrscht fast Jahrmarksstimmung

Draußen herrscht fast Jahrmarktstimmung. Ein Moderator spricht ins Mikrofon und es klingt, als wolle er gleich zur nächsten Runde Achterbahn einladen. Es darf am Glücksrad gedreht werden. Der Nöppel endet auf Rot. Ein Holzlöffel mit Logo des Ladens wird überreicht. Bei Weiß hätte es eine Handcreme gegeben.

Einmal am Glücksrad drehen und es winken Kochlöffel oder Creme. (Foto: Dorothee Kammel )

Auch gratis Popcorn gibt es für die ersten Tausend Besucher. Ein Kunde scheint sich zu viel davon gewünscht zu haben, die Angestellte weist ihn klar zurecht. Schließlich soll es für Viele reichen. Um halb zehn waren es sicher schon über hundert Menschen, die den Laden betreten haben.

Große Verkaufsfläche

Das Angebot ist bekannt: Auf 800 Quadratmetern findet sich Praktisches für den Haushalt, Bastelartikel, Kleidung, Osterdekoration - die Preise sind groß angezeigt und gelten auch nach dem 29. März, wie eine Mitarbeiterin versichert. Die Preise sind niedrigschwellig, die Verlockung, einen Bettvorleger in beige mit bunt besticktem Muster oder ein Set neuer Handtücher zu kaufen ist groß, selbst wenn sich zuhause bereits die Bettwäsche türmt. Ein kleiner Junge schaut sehnsüchtig in das bunte Süßigkeitenregal und reckt sich nach oben. Der Wunsch nach bezahlbarer Ware scheint gerade jetzt bei vielen Kunden groß.

Insgesamt 13 neue Stellen

13 neue Stellen sollen hier geschaffen werden, sagt Bezirksleiterin Schöffler, die neun weitere Filialen betreut. Bisher sind acht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt worden.

Die Kundin mit der Salatschüssel kreuzt erneut einen der Gänge. Sie hat Disziplin bewiesen und Wort gehalten. Trotz Schnäppchenverlockung ist sie bei ihrer Schüssel geblieben. Vielleicht gibt es für sie zur Belohnung eine Packung Popcorn oder einen Dreher am Glücksrad. Auch Schöffler ist mit dem Feedback des ersten Tages zufrieden. „Es läuft sehr, sehr gut“, sagt sie.