Neue Vorstandschaft bei der Aulendorfer SPD

Ende Oktober fand die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Aulendorf-Altshausen im Gasthaus „Zum Rad“ statt. Nach Kurzberichten des Vorstands und der Kassenprüfer sowie der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft standen sämtliche Ämter zur Wahl.

Als Vorsitzender wurde Kreisrat Ernst Deuer bestätigt, als Stellvertreter fungiert künftig Korbinian Sekul, der ebenfalls dem Kreistag angehört. Als Schriftführerin wurde Stadträtin Britta Wekenmann-Arnold wiedergewählt, das Amt des Kassierers übernimmt künftig ebenfalls Korbinian Sekul. Als Beisitzer komplettieren Brigitte Martin und Sebastian Vosseler weiterhin den Vorstand, die Kassenprüfung bleibt weiterhin in den Händen von Peter Ederer und Klaus Sies.

Danach folgten Berichte aus den kommunalen Gremien und Diskussionen hierzu. Aus dem Aulendorfer Stadtrat berichteten Rainer Marquardt und Britta Wekenmann-Arnold, wobei vor allem die Unterbringungssituation für Geflüchtete im Vordergrund stand. Dieses Thema bewegt den ganzen Landkreis, wie Korbinan Sekul aus dem Kreistag berichtete. Daneben ist das größte Thema im Landkreis die aktuelle Finanzsituation. Und auch aus dem Regionalverband Bodensee-Oberschwaben gab es Neuigkeiten zu berichten. Ernst Deuer, der in der Verbandsversammlung stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, berichtete, dass am Tag der Mitgliederversammlung der neue Regionalplan beschlossen wurde, der für Aulendorf unter anderem eine Hochstufung zum Unterzentrum mit sich bringt. Die weitere Arbeit des Regionalverbands ist durch die Standortsuche für Solar- und Windenergie geprägt und hierfür sollen bereits in den nächsten Wochen maßgebliche Beschlüsse gefasst werden.

Die diesjährige Mitgliederversammlung umfasste aber auch noch einen öffentlichen Teil zum Thema „Demokratie in Gefahr? ‐ Welche Lehren können wir aus der Vergangenheit für die aktuellen Entwicklungen ziehen?“. Hierfür hatte Ortsvereinsmitglied Moritz Schwier einen Impuls vorbereitet und es ergaben sich rege Diskussionen über die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und den Wert sowie die Verletzbarkeit der Demokratie.