„Neue Räume“: Das ist bei der Interkulturellen Woche geboten

In Aulendorf finden im September und Oktober wieder die Interkulturellen Wochen statt. Los geht es ab 28. September, die letzte Veranstaltung ist am 7. Oktober. Das Motto lautet dieses Mal „Neue Räume“. Sie sollen für die Begegnung und den Austausch stehen, für das miteinander Lachen und gemeinsame Nachdenken, aber auch für die Auseinandersetzung und das Zusammenfinden, wie Cornelia Glaser, städtische Integrations– und Ehrenamtsbeauftragte in einem Pressetext mitteilte.

Das gemeinsame Motto „Neue Räume“ lasse viel Freiraum und schaffe gleichzeitig Verbindung — zwischen den vielfältigen Ideen und Chancen, die durch die Aulendorfer auf die Straßen, die Plätze und die Häuser gebracht werden. „Und in die Köpfe und Herzen der Menschen. Alles dreht sich um Begegnung“, ist dem Pressetext weiter zu entnehmen. Die Stadt lade alle Interessierten dazu ein, an den kostenlosen Veranstaltungen im Rahmen der Interkulturellen Woche teilzunehmen. Das ist geboten:

28. September, 19 Uhr, CineClub5, Filmvorführung mit Filmgespräch „Farmers — Gemeinsam gegen die Krise“: Die preisgekrönte Echtzeit–Doku–Serie „Farmers“ der Organisation Fairtrade International, die drei Kleinbauern in ihrem Alltag begleitet, stellt die Frage nach Gerechtigkeit in der globalen Wirtschaft und in unseren Konsumgewohnheiten. Zu sehen sind drei Episoden der Doku. Anschließend laden Vertreter der Fairtrade–Steuerungsgruppe sowie der Sozialladen Aulendorf zum Filmgespräch mit Verkostung von Fairtrade–Produkten ein. Es gibt eine begrenzte Platzanzahl.

6. Oktober, 17 Uhr, Musiksaal Schule am Schlosspark Zukunftswerkstatt Aulendorf — „Gut zusammen leben in Vielfalt — aber wie?“: Gut zusammen leben in Aulendorf, in einer Stadt für alle, in Vielfalt — nur wie? Dieser Frage soll in der Zukunftswerkstatt nachgegangen werden. Freuen Sie sich auf ein spannendes und kurzweiliges Format mit Begegnung auf Augenhöhe, moderiert von der Robert–Bosch–Stiftung. Eingeladen sind alle, denen Aulendorf am Herzen liegt — ob hier verwurzelt oder vor Kurzem angekommen, es geht um Ideen für ein gutes Zusammenleben in Vielfalt. Eine Anmeldung zur besseren Planung ist erwünscht unter [email protected]. Kurzentschlossene Teilnehmer sind aber auch willkommen.

7. Oktober, 19 Uhr, Marmorsaal Schloss Aulendorf, „Josip“ — Lesung und Songs mit Tom Vuk und Michael Moravec: Tom Vuks Debut–Roman „Josip“ ist die nie erzählte Lebensgeschichte seines kroatischen Vaters. Ein Roman mit lebendigen und farbenfrohen Einblicken darüber, was Entwurzelung, Identität und Heimat bedeuten. Tom Vuk gestaltet mit „Josip — Lesung und Songs“ zusammen mit Michael Moravek, der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt, einen Abend im Zeichen einer Spurensuche nach der eigenen Herkunft.

Im gesamten Landkreis findet vom 19. bis 4. November unter dem Motto „Neue Räume“ die Interkulturellen Wochen statt. Nach Angaben der Landkreisverwaltung haben mehr als 30 Kooperationspartner ein vielfältiges Programm zusammengetragen: Von Ausstellungen über Filmvorstellungen, Lesungen, Kochveranstaltungen und einem internationalen Picknick, einem Workshop zum Thema Rassismus bis zu einer digitalen Stadtrallye und natürlich dem Tag der offenen Moschee ist etwas dabei. Das vollständige Programm gibt es im Internet unter www.rv.de/ikw.

Kontakt und weitere Informationen: Integrations- und Ehrenamtsbeauftragte Cornelia Glaser, E-Mail: [email protected], Telefon 07525 / 934 113.