Die Stadt Aulendorf bekommt eine neue Poststelle. Ab dem 1. November können in der Hauptstraße 93. Briefe, Pakete und Expresssendungen aufgegeben, wie auch die dazugehörigen Brief- und Paketmarken erworben werden.

Weiterer Standort

Außerdem soll es Auskünfte zu Produkten, Services und Porto-Ermittlungen geben, wie Brigitte Thoma vom Hauptamt der Stadt mitteilt.

Seit der Auflösung des Aulendorfer Postamtes konnten Bürger die Dienstleistungen der Post nur noch in den Räumen der Firma EP-Geiger in der Kornhausstraße 3. in Anspruch nehmen. Nun gibt es einen weiteren Standort.