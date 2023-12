Christa Promberger hat Mut bewiesen. Sie wollte etwas tun und einen Stein für das Klima in Aulendorf ins Rollen bringen. Dank ihr gibt es jetzt seit September eine Regionalgruppe der Leipziger Organisation Omas - und Opas - for Future. Sie sprechen vor allem die Menschen ab 50 Jahren an, egal ob biologische Oma oder Opa.

Sie selbst hatte bei der Ravensburger Regionalgruppe etwas in die Klimaarbeit hineingeschnuppert und bei Infoständen geschaut, ob dies etwas für sie sein könnte. Doch die Bedürfnisse in Aulendorf sind andere als in Ravensburg. Außerdem hatte sie Lust, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. So gründete sie im September eine Aulendorfer Regionalgruppe. Aus den vier Mitgliedern sind inzwischen acht geworden.

Der Erfolg der kleinen Schritte

Promberger glaubt an Veränderung durch kleine Schritte. Als Achtsamkeitslehrerin ist sie es gewohnt, behutsam mit sich und anderen umzugehen. Drängen möchte sie niemanden. Ihr Erfolgsgeheimnis ist die Kommunikation. Weswegen sie sich auch für diesen Donnerstag mit ihrer Gruppe auf dem Aulendorfer Wochenmarkt einen Stand gesichert hat, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Über kleine Quizhefte, die sie gemeinsam mit anderen Regionalgruppen entwickelt haben, entspinnt sich erfahrungsgemäß schnell ein anregendes Gespräch. Dort wird zum Beispiel die eigene CO₂-Bilanz abgefragt, gleichzeitig liefert das Heftchen schnelle und praktisch umsetzbare Tipps für den eigenen Alltag. Spielerisch an das Thema herangehen, das ist ihr Weg.

Noch seien sie in der Findungsphase, sagt Promberger. Aber ein paar Träume bezüglich Aulendorf traut sie sich dann doch auszusprechen. Wie wäre es, wenn die Enkel ohne Angst mit dem Bobbycar durch die Hauptstraße fahren könnten? Was für manche naiv klingen mag, ist der Wunsch nach einer unbeschwerten Mobilität, auch bei Kindern. Kein ständiges „Pass auf“, sobald man sich einer Straßenkreuzung nähert.

Widerstände überwinden

Promberger selbst lebt auf dem Land und weiß, wie schwierig es ist, auf das Auto zu verzichten. Die eigenen Widerstände erkennen, helfe ihr, Empathie für andere zu entwickeln, die sich bei klimafreundlichem Verhalten noch schwer tun. Und sie gibt zu, dass nachhaltige Mobilität nicht immer bequem sei. „Es braucht mehr Zeit.“

Doch die „Oma for Future“ glaubt an das Gute im Menschen und ist gespannt auf die Ideen der Aulendorfer, um weitere gemeinsame Aktionen zu entwickeln. Ein reger Austausch beim nächsten Wochenmarkt an ihrem Stand wäre der erste Schritt. Vielleicht wagt sich dann auch der ein oder andere Opa for Future aus der Deckung.