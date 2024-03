Naturpädagogik für Kinder

„Natürlich Naturpädagogik“ von Monika Gelder und Renate Kieble in Tannhausen bietet noch freie Plätze für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Am 4.Mai findet „Löwenzahn, Brennnessel und Co.“ statt, am 8.Juni heißt es „wachsen-säen-ernten“, am 13.Juli geht es um „Wasser Detektive“. Der 7.September dreht sich im „Kunst und Natur“, und am 5. Oktober heißt es „von der Blüte bis zum Apfelsaft“. Die Veranstaltungen finden nachmittags von 14 bis 16 Uhr statt und kosten 15 Euro.

„Wie leben die Waldtiere in Winter“ und „Kreativ mit Naturmaterialien“, das waren die Themen der Naturkinder im Februar und März dieses Jahr. Mit vollem Eifer haben die Kids im Februar die Rolle eines Eichhörnchens übernommen. Die Wintervorräte wurden angelegt und nach und nach immer wieder Futter gesucht um die Fettreserven aufzufüllen. Spielerisch haben die Kinder das Leben der Tiere im Wald entdeckt. „Was sind eigentlich Naturmaterialien?“ - mit dieser Frage haben sich die Kids im März beschäftigt, bevor die Hände die verschiedenen Hölzer untersucht haben. Anschließend wurde gebohrt, gehämmert und kreativ gearbeitet mit vollem Einsatz. Kontakt und Anmeldung bei „Natürlich Naturpädagogik Gelder/Kieble“ unter Telefon 0176/43764500, info@natürlichnaturpädagogik.de und www.natürlichnaturpädagogik.de.