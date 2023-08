Naturfreibad Steeger See verzeichnet bisher 52.000 Badegäste

Der August hat nach einem verregneten Start noch einmal richtig aufgeholt und bescherte viele Tage lang hochsommerliche Temperaturen über 30 Grad. Dementsprechend hat es zuletzt viele Menschen in die Freibäder der Region gezogen. Das beliebte Naturstrandbad Steeger See in Aulendorf verzeichnet in diesem Jahr bisher rund 52.000 Besucher — für Bademeister Dieter Eisele ein ganz normaler Sommer, auch wenn er mit noch mehr Badegästen gerechnet hätte. Wie die Saison so lief und was 2023 besonders war.

Seit dem ersten Samstag im Mai bis mindestens Ende der Sommerferien: So lange dauert die Saison im Aulendorfer Freibad in der Regel. Bei guter Witterung sogar auch darüber hinaus. Trotz der Regentage im Mai, den Gewittertagen im Juli und den zwei Wochen im August, die geprägt waren von nasskaltem Wetter, war der Sommer an vielen Tagen heiß und trocken und das Steege, wie es von den Stammgästen genannt wird, gut besucht.

In den Sommerferien nehmen die Besucherzahlen ab

Eisele erinnert sich an einige Tage im Juni, da kamen etwas weniger Besucher, weil der stetige Ostwind recht kühl war. Ansonsten sei es manchen schon wieder zu heiß gewesen, und in den Sommerferien nahmen die Besucherzahlen ab. „Alle sind im Urlaub“, vermutet Eisele, der seit 35 Jahren als Bademeister für reibungsloses Badevergnügen sorgt.

An diesem Tag Ende August sind vor allem Familien und nicht mehr ganz junge Menschen im Naturstrandbad zu sehen. „Die Jugendlichen gehen eher woanders hin in ihrer freien Zeit“, bestätigt der Bademeister. Vielleicht liegt es daran, dass Grillen und lautes Musik hören nicht erlaubt sind. Dafür habe das Bad andere Vorzüge. „Tischtennisschläger kann man kostenlos ausleihen, Wikingerschach und Boule ebenfalls. Das gibt es meines Wissens sonst nirgends.“

Noch nicht alle Bäume weg geräumt

Bei dem Gewittersturm vor rund sechs Wochen, der in der Gegend für Stromausfall und andere Schäden sorgte, fielen auch im Freibadgelände Bäume.

Dass die noch nicht weg geräumt sind, ärgert manche Besucher. Aber die Leute vom Bauhof können eben nur ihr Bestes tun. Für derartige Extraaufgaben fehlt das Persona“, erklärt Eisele.

Aus diesem Grund sei auch der Erlebnispfad rund um den See gesperrt. Alles andere sei sehr gut in Schuss. Unfälle habe es dieses Jahr bislang nicht gegeben, nur ein Notfall wegen einer Wespenallergie.

Insgesamt sei er mit den Besucherzahlen zufrieden, Eisele hätte dennoch mehr Badegäste erwartet. „Vor 20 Jahren, da wäre an einem solchen Tag wie heute um die Mittagszeit die Liegewiese voll gewesen“, erinnert er sich. Den bisherigen Rekord verzeichnete das Bad im Jahr 2003, da kamen rund 80.000 Besucher. Heutzutage gäbe es in der Gegend mehr Angebote für Familien und Kinder, in jeder Stadt ein Ferienprogramm, meint Eisele.

Schüler haben keine Zeit mehr für Ferienjobs

Rund 80 Prozent der Badegäste besitzen seiner Schätzung nach eine Jahreskarte, die meisten sind aus der Gegend. „Touristen gibt es nicht so viele, die sind vermutlich eher am Bodensee unterwegs.“ Momentan hat der Steeger See um die 27 Grad Wassertemperatur, „das dunkle Wasser wärmt sich schneller auf als klares Wasser“, erklärt Eisele. Eine Auswirkung des Klimawandels, die vielen heißen Sommertage seien eine weitere, die man auch im Freibad merke. Und die Schulform G8, das zum achtjährigen Abitur führt. „Die Schüler haben mit der Verkürzung der Schulzeit so viel Mittagsunterricht, da hat keiner Zeit, im Freibad nebenher zu arbeiten“, bedauert Eisele. Er selbst mache viele Überstunden: Das Naturstandbad ist von 9 Uhr morgens bis 20 Uhr geöffnet, sieben Tage die Woche. Nur an sechs Tagen war Eisele diesen Sommer nicht selbst im Bad.

Der Wetterumschwung am kommenden Wochenende läute wohl das Ende der Saison ein. „Aber vielleicht kommt der Sommer nochmal, ich bin da bis zum Schluss“, meint Eisele. Am 3. Oktober werde das Bad voraussichtlich wieder für Hunde geöffnet — „so hundert bis 200 Hunde tummeln sich da über den Tag verteilt“, erzählt der Bademeister. Dann sind alle Spielgeräte im Winterlager und der Nichtschwimmerbereich ist abgebaut. Der Steeger See und sein Bademeister können bis zum nächsten Saisonstart Luft holen.