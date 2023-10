Ein 25-Jähriger ist Anfang Oktober bei einem Verkehrsunfall auf der L285 zwischen Aulendorf und Ebersbach-Musbach ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden dabei schwer verletzt. Die Frage nach der Unfallursache blieb vorerst ungeklärt. Gibt es hierzu zwischenzeitlich Erkenntnisse? Und wie geht es den beiden Schwerverletzten heute? Die „Schwäbische Zeitung“ hat bei der Polizei nachgefragt.

Plötzlich auf die Gegenfahrbahn gekommen

Es war ein schrecklicher Unfall, der sich da am 1. Oktober, gegen 20.20 Uhr ereignet hat. Ein 25-Jähriger kam auf der Landstraße plötzlich mit seinem Opel Corsa auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem BMW X5 ‐ an Bord ein 55-jähriger Fahrer und dessen 61-jährige Beifahrerin. Der 25-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, die beiden Insassen des BMW mussten schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Zwischenzeitlich geht es dem Mann und der Frau besser, wie Polizeisprecherin Daniela Baier mitteilt:

Die beiden Insassen des BMW wurden inzwischen operiert und sind auf dem Wege der Besserung. Polizeisprecherin Daniela Baier

In Lebensgefahr schwebten die beiden allerdings zu keiner Zeit. Und doch dürfte der Schock über die Kollision und den Unfallausgang tief sitzen. Zudem tragen sie diverse Frakturen und Prellungen davon.

Die Frage nach der Unfallursache

Indes steht noch die Frage nach der Unfallursache im Raum. Wieso geriet der junge Mann auf die Gegenfahrbahn? Es gäbe wohl vielfältige Gründe und die Spekulationen dazu reichen weit. Die Polizei hat die Ermittlungen jedenfalls rasch aufgenommen und unter anderem die Unfallstelle vermessen und Zeugen befragt.

Den aktuellen Stand der Ermittlungen beschreibt Polizeisprecherin Baier so: „Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Ob diese im Laufe der Ermittlungen überhaupt festgestellt werden kann, ist jedoch ‐ wie so oft bei Unfällen, bei denen jemand alleinbeteiligt in den Gegenverkehr prallt ‐ fraglich.“ Es ist also nicht klar, ob dieser Unfall jemals aufgeklärt wird.

Den Hinterbliebenen dürfte die Ursache gleichwohl keine Linderung bringen. Schließlich haben sie einen geliebten Menschen für immer verloren.