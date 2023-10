Baugenehmigung für Blönrieder Sportheim erteilt

Sehr lange hat die Ortschaft Blönried darauf gewartet, nun ist sie endlich eingetroffen: Die Baugenehmigung des Landratsamts für den Bau des neuen Dorfgemeinschaftshauses samt Sportheim. Das teilte Ortsvorsteher Hartmut Holder auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Mit der Baugenehmigung dauerte es, weil das Dorfgemeinschaftshaus barrierefrei geplant ist, die Duschen und Umkleiden im Untergeschoss für die Fußballspieler jedoch nicht.

Etwa eineinhalb Jahre lang habe man auf die Baugenehmigung gewartet, wie Holder erläutert. Dass es so lange brauchte, bis das Bauamt des Landkreises nun grünes Licht für das Blönrieder Vorhaben gab, wurde in den zurückliegenden Monaten von mehreren Seiten kritisiert. Auch Bürgermeister Matthias Burth hatte im Frühjahr gegenüber der SZ bestätigt, dass es neben dem Projekt in der Aulendorfer Ortschaft mehrere Vorhaben gebe, bei denen die Baugenehmigungen zu lange auf sich warten ließen.

Das war der Grund

Grund war wie mehrfach berichtet die Beanstandung des Landratsamts, dass die Duschen und Umkleiden im Untergeschoss, die von den Fußballern des SC Blönried genutzt werden, nicht barrierefrei geplant sind. Das Gegenargument der Stadt und von Gemeinderäten lautete, dass die Sanitäranlagen im Erdgeschoss des Dorfgemeinschaftshauses bereits barrierefrei sein werden und dies im Untergeschoss für die Nutzung von aktiven Fußballspielern nicht notwendig sei.

Peter Neisecke, Leiter des zuständigen Bau- und Umweltamts am Landratsamt Ravensburg, erklärt auf SZ-Anfrage im Frühjahr dazu: „Wir wollen und müssen Entscheidungen gemäß der Vorschriften so treffen, dass sie in Aulendorf genauso Gültigkeit haben wie beispielsweise in Argenbühl. Die Teilhabe behinderter und eingeschränkter Menschen ist ein wichtiger Belang. Zudem ist bei Gebäuden nicht gesichert, dass sie in 50 Jahren noch dieselbe Nutzung haben.“ Was er damit ausdrücken wollte: Vielleicht kicken in 30 Jahren keine jungen und gesunden Fußballer mehr in Blönried, dafür hat eine Herzsportgruppe im Sportheim ihren Treffpunkt.

Eine Ausnahmegenehmigung

Wie Holder nun erklärte, hat es nun jetzt aber eine Ausnahmegenehmigung gegeben, die Duschen und Umkleiden im Untergeschoss müssen nicht barrierefrei werden. Da nun also die ersehnte Baugenehmigung vorliegt, können die nächsten Schritte angegangen und die einzelnen Gewerke für den Neubau ausgeschrieben werden. Nach Holders Ansicht wäre es sinnvoll, wenn noch in diesem Winter das alte Sportheim des SC Blönried abgerissen werden könnte.

Für den Ortsvorsteher ist das neue Sportheim samt Dorfgemeinschaftshaus bekanntlich seit Langem ein Herzensprojekt.

„Es wird eine neue Ortsmitte entstehen mit ausreichend Platz und Gelegenheit für regelmäßige Treffen. Jeden Tag wird es Aktivitäten dort geben und jemand den Mehrzweckraum nutzen, sei es der Sportverein, die Landjugend, der Ortschaftsrat für die Sitzungen, der Musikverein oder als Raum für die Bewegungstherapie des Kindergartens“, wie er bereits sagte.

Das Dorfgemeinschaftshaus wird der Stadt gehören und der Ortschaftsverwaltung, den Vereinen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Es soll einen großen Mehrzweckraum geben sowie ein Orts-Archiv und ein Büro für den Ortsvorsteher. 1,3 Millionen Euro soll das neue Gebäude kosten. Davon wird der Sportclub Blönried 300.000 in Eigenleistung erbringen, die restliche Summe stellt die Stadt zur Verfügung. Nach Angaben von Holder werde sich der Sportverein nun zügig daran machen, die restlichen Zuschüsse zu beantragen und die Finanzierung zu stemmen. Mit einem Baubeginn rechnet er im nächsten Jahr.