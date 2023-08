Nach Brand: Bistro Kaktus in Aulendorf öffnet nun wieder

Gute Nachrichten für Kneipengänger: Nach neun Monaten öffnet das Bistro Kaktus in der Aulendorfer Hauptstraße am Montag wieder. Nach dem Brand wurde das Gebäude umgebaut und kernsaniert.

Noch sind die Arbeiten außen am Gebäude und im Dachgeschoss noch nicht abgeschlossen, wie Inhaber und Kaktus–Wirt Jusuf Berisha der SZ nun berichtete. Das Bistro im unteren Gebäudeteil sei jedoch fertig, so dass sich die Gäste wieder wohlfühlen können, so Berisha.

Wirt hofft auf viele Gäste

Er hofft darauf, dass zahlreiche Stammkunden und neue Gäste wieder den Weg in das Bistro finden. Besonders auch deshalb, weil die vergangenen Jahre eine harte Zeit gewesen seien. Erst die mehrmonatigen coronabedingten Schließungen, dann der Brand.

„In dreieinhalb Jahren mussten wir fast zwei Jahre schließen“, führt Berisha aus.

Nach dem Feuer, das im November 2021 in einer der Dachgeschosswohnungen ausbrach und woraufhin sechs Menschen ihr Zuhause verloren, hatte das Bistro für mehrere Monate zu. Die Polizei schätzte den entstanden Schaden damals auf rund 250.000 Euro. Das Dachgeschoss war von Brandschäden gezeichnet, im Bistro darunter stand das Löschwasser viele Zentimeter hoch und richtete große Schäden an.

Umbau war sehr teuer

Erst sechs Monate später im April vergangenen Jahres konnte Berisha das Bistro nach ersten aufwendigen Reparaturarbeiten wieder für ein paar Monate öffnen. Im November starteten dann die umfangreichen Umbau– und Sanierungsarbeiten mitsamt energetischer Ertüchtigung.

Trotz der Summe der Versicherung für die Brand– und Wasserschäden hat er nach eigenen Angaben finanziell ordentlich draufgelegt für den Gesamtumbau. Eigentlich wollte er schon früher wieder eröffnen, aber die Bauphase zog sich aus unterschiedlichen Gründen länger hin als geplant (SZ berichtete).

Bistro nun „heller und schöner“

Das Bistro wurde laut Berisha jedenfalls zwischenzeitlich „komplett neu gemacht und modernisiert“, es sei nun heller und schöner als zuvor und bereit für die Gäste. Der Kaktus–Schriftzug soll direkt über die Eingangstür kommen, berichtet Berisha, der zum Zeitpunkt des SZ–Gesprächs vor der Eröffnung noch sehr mit den Restarbeiten beschäftigt war.

Auch einen Wintergarten soll es in Zukunft geben, hier sei er parallel zu den anderen Bauarbeiten, die derzeit noch am Gebäude laufen, bereits auf der Suche nach Baufirmen.

Aktuell werde noch an der Fassade gearbeitet und an der Dämmung, weswegen noch ein Gerüst stehe. Auch die drei Wohnungen im Obergeschoss seien noch nicht fertig gestellt, das dauerte noch etwa bis Jahresende. Künftig will er die Wohnungen wieder vermieten.

Mehr spezielle Veranstaltungen geplant

Mit dem Neustart am Montag will Berisha wieder etwas mehr Normalität einkehren lassen und so hat er vor, künftig mehr Veranstaltungen wie Musikpartys anzubieten. Auch will er mit verschiedenen Aktionen Gäste aller Generationen anziehen. „Ob jung oder alt, bei uns ist Jeder willkommen.“ Zudem habe er sein Angebot um viele neue Biere erweitert, die es sonst teilweise in der Stadt nicht gebe, wie er selbst sagt.

Ab Montag hat das Kaktus wieder täglich geöffnet. Wochentags und samstags geht es ab 16 Uhr los, sonntags ab 15 Uhr. Er selbst und seine Frau sind dann für die Gäste da, wie er sagt. Zur Unterstützung würden noch Servicekräfte gesucht — einmal in Vollzeit und einmal in Teilzeit.