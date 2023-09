Nach 50 Jahren sagen sie nochmals „Ja“

Eine „Goldene Hochzeit“, der 50. Hochzeitstag, bedeutet für Jubilare und Gäste gleichermaßen einen ganz besonderen Anlass zur Freude. Angelika und Wolfgang Schmidt werden am Samstag, 30. September, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Aulendorf in einem feierlichen Gottesdienst ihr Eheversprechen wiederholen.

Die Schmidts widmen ihre Ehe dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs: „Die Liebe erträgt alles, hofft alles, hält allem stand, die Liebe hört niemals auf!“ „Als wir diese Worte vor 50 Jahren hörten, wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt und was das zusammen Leben uns bringen würde. Jetzt nach 50 Jahren blicken wir zurück auf gute und auch schwere Zeiten, auf viel Freude mit unseren Kindern und Enkeln, aber auch auf Krankheit und Sorgen. Doch immer wieder fanden wir die Spur des Lebens, wo wir von Gott getragen wurden“, sagen Angelika und Wolfgang Schmidt.

„Wir haben gelernt auch für die kleinen Dinge im Leben Gott zu danken. Nicht nur für die Familie und Freunde oder wenn der Arzt sagt: ,Es ist alles okay’, sondern auch dafür morgens aufzustehen und noch einander zu haben, für die Freude an der Natur und für jeden Tag, den wir noch gemeinsam verbringen dürfen“, so das Ehepaar weiter.

Von vielen Jahren hätten sie einmal einen Spruch gehört, der sie zum Umdenken bewegt habe. Seither ist er ihr Lebensmotto. Sinngemäß hieß er: „Eine gute Ehe bekommt man nicht einfach so geschenkt, sondern es ist harte Arbeit! Nicht am andern, sondern an sich selbst!“